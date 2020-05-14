FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +11
73.93р79.90р
СРОЧНО

В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго»

Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
14.05.2020 20:20
6
Печать

Оператор колл-центра из Подмосковья спасла жизнь петербургской старушке с инсультом

Сотрудница столичной горячей линии психологической помощи #МыВместе приняла звонок из Петербурга и сумела вовремя среагировать. Во время разговора с пенсионеркой девушка-волонтер Татьяна Колесник поняла, что та находится в остром соматическом состоянии, предположительно, связанным с ишемическим инсультом.

Как сообщает 14 мая волонтерский портал, в этой ситуации нужно было срочно помочь, но позвонившая забыла свой адрес и не могла найти мобильный телефон, чтобы посмотреть номера родственников. Тогда девушка для начала попросила пенсионерку прочитать названия на упаковках лекарств, прописанных ей врачом, чтобы уточнить диагноз. А затем установила адрес и телефон абонента и решила срочно вызвать скорую.

«Трудности возникли с тем, что необходимо было вызвать скорую в Санкт-Петербурге из Московской области. Но я решила найти поликлинику Московского района в Санкт-Петербурге по адресу абонента и позвонить туда. Это мне удалось – меня сразу перевели на скорую. Звонок приняла диспетчер и сообщила, что по заданному адресу выехала бригада медиков. Терапевтический час, важный при подозрении на инсульт, мы сберегли для здоровья и жизни Брониславы Яковлевны», — рассказала Татьяна.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

Wert
Голливудовский сюжет. Для ф . бондарчука. Федя , хоре муть снимать. Займись простыми людьми, карму поправь.
Brit
Если бабулю отвезли в больничку, то наградят ковидом. Жаль бабушку.
Агроном аэродрома
"А затем установила адрес и телефон абонента" - всё правильно оператор сделала. Но как были установлены данные? У нас ведь базы не сливают.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний