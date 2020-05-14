Оператор колл-центра из Подмосковья спасла жизнь петербургской старушке с инсультом

Сотрудница столичной горячей линии психологической помощи #МыВместе приняла звонок из Петербурга и сумела вовремя среагировать. Во время разговора с пенсионеркой девушка-волонтер Татьяна Колесник поняла, что та находится в остром соматическом состоянии, предположительно, связанным с ишемическим инсультом.

Как сообщает 14 мая волонтерский портал, в этой ситуации нужно было срочно помочь, но позвонившая забыла свой адрес и не могла найти мобильный телефон, чтобы посмотреть номера родственников. Тогда девушка для начала попросила пенсионерку прочитать названия на упаковках лекарств, прописанных ей врачом, чтобы уточнить диагноз. А затем установила адрес и телефон абонента и решила срочно вызвать скорую.