Оператор колл-центра из Подмосковья спасла жизнь петербургской старушке с инсультом
Сотрудница столичной горячей линии психологической помощи #МыВместе приняла звонок из Петербурга и сумела вовремя среагировать. Во время разговора с пенсионеркой девушка-волонтер Татьяна Колесник поняла, что та находится в остром соматическом состоянии, предположительно, связанным с ишемическим инсультом.
Как сообщает 14 мая волонтерский портал, в этой ситуации нужно было срочно помочь, но позвонившая забыла свой адрес и не могла найти мобильный телефон, чтобы посмотреть номера родственников. Тогда девушка для начала попросила пенсионерку прочитать названия на упаковках лекарств, прописанных ей врачом, чтобы уточнить диагноз. А затем установила адрес и телефон абонента и решила срочно вызвать скорую.
«Трудности возникли с тем, что необходимо было вызвать скорую в Санкт-Петербурге из Московской области. Но я решила найти поликлинику Московского района в Санкт-Петербурге по адресу абонента и позвонить туда. Это мне удалось – меня сразу перевели на скорую. Звонок приняла диспетчер и сообщила, что по заданному адресу выехала бригада медиков. Терапевтический час, важный при подозрении на инсульт, мы сберегли для здоровья и жизни Брониславы Яковлевны», — рассказала Татьяна.