Шварценеггер в самоизоляции показал, как кормит из своей тарелки осла и пони
Американский актер Арнольд Шварценеггер разделил трапезу со своими домашними любимцами — пони Виски и осликом Лулу. Он самоизолировался вместе с ними.
Видео актер опубликовал на своей странице в Instagram 21 марта. «После домашней тренировки заправляемся с Виски и Лулу», — подписал ролик 38-й губернатор Калифорнии.
Сначала хозяин делится листьями салата с пони, а потом с осликом. Виски оказалось этого мало, и животное полезло в тарелку за добавкой. Шварценеггер со словами «это мое» мягко отстранил питомца.
Ранее голливудский актер выпустил видео, в котором призвал людей оставаться дома из-за распространения коронавируса. В ролике он покормил своих четвероногих друзей морковкой.