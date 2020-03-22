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22.03.2020 20:27
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Шварценеггер в самоизоляции показал, как кормит из своей тарелки осла и пони

Американский актер Арнольд Шварценеггер разделил трапезу со своими домашними любимцами — пони Виски и осликом Лулу. Он самоизолировался вместе с ними.

Видео актер опубликовал на своей странице в Instagram 21 марта. «После домашней тренировки заправляемся с Виски и Лулу», — подписал ролик 38-й губернатор Калифорнии.

Сначала хозяин делится листьями салата с пони, а потом с осликом. Виски оказалось этого мало, и животное полезло в тарелку за добавкой. Шварценеггер со словами «это мое» мягко отстранил питомца.

Ранее голливудский актер выпустил видео, в котором призвал людей оставаться дома из-за распространения коронавируса. В ролике он покормил своих четвероногих друзей морковкой.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Американцы самые гуманные люди, вот животных как любят, нет чтобы залить их оранжем, как вьетнамцев, или выдать заражённую одежду, как коренным индейцам.
Brevnault
Самоизоляция. Как мило. Они еще не знают, что через месяц такой самоизоляции Арни будет смотреть на своих друзей так, как лев Алекс смотрел на зебру Марти. Только в отличие от "Мадагаскара" это закончится печально.
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