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    22 февраля — круглый стол «Есть контент: как развиваются российские соцсети и диджитал-проекты»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как развиваются российские соцсети, диджитал-проекты, какие цели и задачи ставят перед собой на 2023 год? На какую аудиторию ориентируются?
    • Насколько активно появляются новые пользователи, клиенты у диджитал-проектов? Особенности конкуренции на внутреннем и внешнем рынках — можно ли их разделять?
    • Какие направление в диджитал-сфере сегодня больше интересуют пользователей и рекламодателей?
    • Какие каналы сегодня выбирают для продвижения? Как сегодня зарабатывать деньги в интернете?
    • Конкуренция на рынке онлайн-кинотеатров — какой контент ждут потребители?
    • Блогеры и инфлюэнсеры — как привлечь их на площадку и как они привлекают аудиторию? Кто они — герои нашего времени?
    • Будущее российских диджитал-проектов.

    В середине декабря была утверждена дорожная карта «Новое общесистемное программное обеспечение», где российский сервисам и диджитал-проектам обещают рост аудитории в ближайшие 7 лет от десятка процентов до нескольких раз в зависимости от ресурса. И мы видим, что новые проекты появляются, развиваются и закрепляются в онлайн-пространстве. О том, каков потенциал российских проектов в интернете — обсудим на круглом столе.

    К участию приглашаются: онлайн-кинотеатры, разработчики, сервисы автоматизации интернет-рекламы (агентства digital—рекламы, интернет-маркетинга, интернет-маркетологи), российские сервисы музыки, кино, книжные сервисы.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 22 февраля 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Маргарита Комиссарова, +7 (905) 212–56–91, margarita.k@fontanka.ru

    План мероприятий

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