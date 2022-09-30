18 октября — круглый стол «Малый и средний бизнес мобилизован»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают Вас принять участие в круглом столе в формате диалога между бизнесом, финансистами и властью.
Предварительный список вопросов к обсуждению:
- Как последние геополитические события отразились на состоянии малого и среднего бизнеса? Появилась ли нехватка рабочих рук? Как бизнес справляется с очередными трудностями? Как государство помогает бизнесу в непростых условиях? Новые меры поддержки. Статистика по открытию/закрытию предприятий МСБ.
- Лояльность банков к МСБ. Какие шаги делают банки для помощи малому и среднему бизнесу? Или напротив, МСБ ждут ужесточения по выдаче кредитов и т.п.? Как изменился оборот на банковских счетах у предпринимателей? Итоги работы с МСБ за 9 месяцев 2022 года.
- Лизинг — путь к ликвидности. Почему в непростое время многие предприятия предпочитают лизинг? Какие новые схемы и предложения появились? Что пользуется наибольшим спросом у клиентов и почему? Итоги работы лизинговых компаний за 9 месяцев 2022 года. Сравнение с аналогичным периодом 2021 года.
- Помощь бизнесу со стороны Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Какие новые меры поддержки и программы появились в этом году? Что оказалось наиболее востребованным? Собственные программы Фонда по микрофинансированию. Что изменилось связи с последними событиями? Итоги 9 месяцев 2022 года.
К участию в круглом столе приглашаются: представители банков, лизинговых компаний, бизнеса и власти
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»
Дата и место проведения: 18 октября 2022 / 12:00, Набережная реки Фонтанки 59 / БЦ Лениздат оф.215А
По вопросам участия обращаться:
Галина Демидова, +7 (921) 759–38–23, galina@fontanka.ru