Землю накроет магнитная буря. Она будет бушевать два дня

Мощная магнитная буря обрушится на Землю 2 февраля. Причиной геомагнитного возмущения станет выброшенная Солнцем плазма, которая в среду достигнет планеты.



Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований (NWS Space Weather Prediction Center) присвоили магнитной буре уровень G2, что соответствует средней мощности, всего же их пять. Геомагнитное возмущение достигнет мощности 6 баллов из 10 возможных, пик активности придется на 21 час во вторник, а также на полночь среды.

Метеозависимые могут почувствовать ухудшение состояния уже к полудню 1 февраля — в это время будут фиксироваться геомагнитные колебания силой 3 балла.