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Землю накроет магнитная буря. Она будет бушевать два дня

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Мощная магнитная буря обрушится на Землю 2 февраля. Причиной геомагнитного возмущения станет выброшенная Солнцем плазма, которая в среду достигнет планеты.

Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований (NWS Space Weather Prediction Center) присвоили магнитной буре уровень G2, что соответствует средней мощности, всего же их пять. Геомагнитное возмущение достигнет мощности 6 баллов из 10 возможных, пик активности придется на 21 час во вторник, а также на полночь среды.

Метеозависимые могут почувствовать ухудшение состояния уже к полудню 1 февраля — в это время будут фиксироваться геомагнитные колебания силой 3 балла.

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Комментарии (1)

266410437
Отлично, бесплатно подьехала очередная отмазка почему в городе не убран снег и мусор - магнитная буря накинулась на дворников и мусорщиков и вывела их из строя.
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