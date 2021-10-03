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«Трибьюта не будет»: экс-продюсер и автор песен «Тату» запрещает их петь

Экс-продюсер «Тату» Галоян запретил петь его песни

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Сергей Галоян, экс-продюсер группы «Тату» и автор некоторых их песен, включая хит «Я сошла с ума», 3 октября написал в сторис своего инстаграма, что не давал и не собирается давать разрешение на трибьют, о котором ранее сообщила одна из участниц дуэта Лена Катина.

Также он опубликовал уведомление (скрин размещен без подписи), адресованное певице. В нём он уведомил о запрете публично исполнять песни, авторским правом на которые он обладает. Среди них — «Нас не догонят», «Я сошла с ума», «Мальчик-гей» и другие, включая версии на иностранных языках.

Скриншот из Instagram Сергея Галояна
Скриншот из Instagram Сергея Галояна
Скриншот из Instagram Сергея Галояна
Скриншот из Instagram Сергея Галояна
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Свое решение Галоян связал с высказываниями певицы в свой адрес, которые он счел «порочащими», «не соответствием образа артиста формату созданной музыки». Также он ссылается на якобы существующее противодействие артистки другому трибьют-шоу — в том числе, судя по всему, организованному им самим и запланированному на 2021 год.

Трибьют-шоу t.A.t.U «200 по встречной», действительно, значится https://mmd.ru/tribute в афише московского Music Media Dome. Среди его участников — Вера Брежнева, Лариса Долина, IOWA, «Нервы», Cream Soda, Винтаж, FAVLAV, В. Дмитриенко, POLINA, «Обе Две» и другие.

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