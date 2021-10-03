Сергей Галоян, экс-продюсер группы «Тату» и автор некоторых их песен, включая хит «Я сошла с ума», 3 октября написал в сторис своего инстаграма, что не давал и не собирается давать разрешение на трибьют, о котором ранее сообщила одна из участниц дуэта Лена Катина.



Также он опубликовал уведомление (скрин размещен без подписи), адресованное певице. В нём он уведомил о запрете публично исполнять песни, авторским правом на которые он обладает. Среди них — «Нас не догонят», «Я сошла с ума», «Мальчик-гей» и другие, включая версии на иностранных языках.

