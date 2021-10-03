FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +12
72.92р84.46р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Тату» возвращаются: дуэт появится на концерте-трибьюте в свою честь

5
Печать

Группа «Тату» примет участие в концерте-трибьюте в свою честь, который пройдет весной 2022 года. Об этом рассказала вечером 2 октября в своем инстаграме одна из участниц группы — Лена Катина.

«Официальный трибют «Тату» — весна 2022 года, где примем участие мы с Юлей. А также из крутых новостей — сериал о «Тату» с нашем участием на одной из самых крупных стриминговых площадок», — рассказала она на фоне звучащей в английской версии песни «Я сошла с ума» и поставила хэштег #tatucomeback.

Группа «Тату» — дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной, использовавший лесбийский имидж, была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым и стала наиболее успешной российской поп-группой, приняв в 2003 году участие в «Евровидении» и заняв на нем третье место. О прекращении существования коллектива было объявлено в 2009 году. В 2021 году экс-участница «Тату» Юлия Волкова заявила о своем участии в выборах в Госдуму от «Единой России» от Ивановской области, но проиграла на праймериз по отбору кандидатов.

Последний раз дуэт объединялся вместе в 2014 году на открытии Олимпийских игр в Сочи.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

***_555
ПГМ-пассивисты уже возбудились?
Игорь Полетаев
Но молодая была уже изрядно не молода. Не получилось в думу, ну что ж? Будем мутить свистопляс.
263888341
Удивительно! Судя по последнему документальному фильму, они были в большой ссоре. Хорошо, если помирились. Но голос конечно уже не вернуть…
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний