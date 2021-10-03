Группа «Тату» примет участие в концерте-трибьюте в свою честь, который пройдет весной 2022 года. Об этом рассказала вечером 2 октября в своем инстаграме одна из участниц группы — Лена Катина.



«Официальный трибют «Тату» — весна 2022 года, где примем участие мы с Юлей. А также из крутых новостей — сериал о «Тату» с нашем участием на одной из самых крупных стриминговых площадок», — рассказала она на фоне звучащей в английской версии песни «Я сошла с ума» и поставила хэштег #tatucomeback.