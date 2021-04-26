«Турнир «Будущее зависит от тебя» — это не только про футбол». Как в Петербурге прошли соревнования детских домов

Предоставлено пресс-службой ПАО «МЕГАФОН» Фото: Ксения Михайлова Поделиться Поделиться







На региональных соревнованиях, которые проходили по инициативе компании «МегаФон», встретились спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Тверской, Смоленской, Ярославской, Мурманской и Калининградской областей. Всего более 70 юных футболистов из 10 команд старшей и младшей возрастных групп. Победитель отправится на финал в Сочи, где команды уже со всей России сразятся за главный приз — обучение в футбольной академии одного из ведущих мировых футбольных клубов.

Предоставлено пресс-службой ПАО «МЕГАФОН» Фото: Ксения Михайлова Поделиться Поделиться







Региональный этап турнира по Северо-Западу проходил в крытом футбольном манеже ДФЦ «Восхождение». Внутри сразу на нескольких полях шли решающие матчи турнира. В финальной встрече старшей группы (игроки 2006–2007 годов рождения) сошлись «Багряниковская школа-интернат» из Ярославской области и «Зубцовский детский дом» из Тверской.

На поле выделялся молодой человек с забинтованной головой, игравший за ярославцев. Юный футболист почти не обращал на это внимание: он успевал везде — и в атаке, и в защите. Лишь прикрывал больное место рукой, когда мяч летел в голову. Позже раненый представился Даниилом Смирновым.

— Мы играли в первом матче против питерских (команда «Центра содействия семейному воспитанию № 15» — ред.), — рассказал Даниил. — Я побежал в угол, забился, хотел дальше пройти и врезался в подбородок соперника. Доктора забинтовали, и я продолжил играть. Сейчас уже все нормально. Сказали, обойдусь всего двумя швами.

Самоотверженность окупилась сполна: Даниил помог команде организовать два из трех голов. А тверским удалось забить лишь один — можно сказать, немного не повезло. У «Зубцовского детского дома» в составе был своей герой: пятый номер Артем Чепурин, признанный по итогам турнира лучшим игроком, финтил не хуже Месси. Молодой человек обстрелял все штанги, но так и не смог спасти положение.

— Ох, меня сейчас инфаркт хватит, — брался за сердце тренер тверской команды после очередного удара мимо.



К счастью, обошлось без сердечных приступов. В итоге победу со счетом 3:1 одержала «Багряниковская школа-интернат». Именно они отправятся в Сочи на финал.

— Конечно, ребята расстроились, — резюмировал тренер «Зубцовского детского дома». — Игра была тяжелая. Можно было выиграть, но что-то пошло не так.

— Можно ли сказать, что на этом турнире главное не победа, а участие?

— Ну нет. Мы изначально приехали выигрывать. Участие ради участия — это не про нашу команду.

Даниилу Смирнову после финального свистка сменили повязку. На вопрос, почему не сел отдыхать после травмы, ответил серьезно: «Слишком хотелось выиграть».

— Мы единая команда, а нам все-таки предстоял последний матч — финал, — продолжил он. — Нужно было отдать все силы.

— Вы играли то в защите, то в нападении. В вашей команде нет четких ролей на поле?

— Такой четкой позиции нет. Иногда тренера подсказывали, куда нужно бежать, иногда сам действовал по обстоятельствам.

— Футболом давно занимаетесь?

— Года четыре, наверное. Каждый день играем. Дома у нас очень хорошие поля.



Тренер победителей Увайс Эхаев хлопал игроков по плечам и говорил, какие они молодцы.

— Ребята старались, я честно не ожидал от них такой самоотдачи, — не скрывал он гордости.

— Вы сами футболом занимались?

— Профессионально занимался два года, но из-за травмы колена пришлось бросить. По сей день играю за сборную района у себя в Ярославской области и вот тренирую ребят.

— В чем польза того, что ребята играют в футбол?

— Во-первых, это особенные дети. По жизни у них ограниченные возможности из-за проблем со здоровьем. Поэтому победа на этом турнире — это большой плюс для них. Во-вторых, футбол очень дисциплинирует.



Предоставлено пресс-службой ПАО «МЕГАФОН» Фото: Ксения Михайлова Поделиться Поделиться







Среди ребят помладше выиграла команда «Лужской санаторной школы-интерната» Ленобласти. Петербургская команда «Центра содействия семейному воспитанию № 15» выбыла из борьбы за главный кубок со счетом 0:4. На церемонии награждения под бессмертный хит группы Queen We Are The Champions вручили призы победителям, а также отметили лучших игроков, нападающих, вратарей и защитников.



Участники соревнований посетили и один из крупнейших футбольных стадионов Европы — «Газпром Арену». Представили ФК «Зенит» провели для ребят экскурсию с рассказом о спортивных профессиях, а специалисты «МегаФона» поделились опытом работы в организации телеком-инфраструктуры для крупных футбольных чемпионатов.

Тех воспитанников детских домов, которые приехали в город на Неве готовить репортажи о выступлении своих команд, ждал мастер-класс от журналистов издания «Спорт день за днем» Александра Кавокина и Андрея Васильева. Эксперты рассказали о специфике работы журналистов и дали советы по подготовке текстов.

Предоставлено пресс-службой ПАО «МЕГАФОН» Фото: Ксения Михайлова Поделиться Поделиться







— Турнир «Будущее зависит от тебя» — это не только про футбол, — подчеркнул директор по региональному развитию «МегаФона» Алексей Титов. — Это и неповторимые эмоции, и новые знакомства, и бесценный опыт. Наша ключевая цель — раскрыть потенциал ребят, помочь им определиться с профессиональным будущим. Надеюсь, это поможет им найти место в жизни, ведь во многом это зависит от их решений и усилий.



«Фонтанка.ру»

Справка:

История чемпионата «Будущее зависит от тебя» началась в 2005 году в Петербурге. Первые соревнования собрали 39 команд из 23 детских домов. Главным призом для победителя стала поездка в Лондон и посещение матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед». В 2009 году чемпионат впервые вышел на федеральный уровень, а в 2010 года стал международным благодаря участию коллективов из Абхазии и Таджикистана. География соревнований расширялась каждый год. За 16 лет в турнире приняли участие более 5 000 команд детских домов и школ-интернатов и в общей сложности более 39 000 девчонок и мальчишек.

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