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Чубайс обвинил Ходорковского во лжи. Бизнесмен уверяет, что за встречу с Ельциным олигархи заплатили миллионы долларов

Экс-руководитель Роснано и глава предвыборного штаба Бориса Ельцина в 1996 году Анатолий Чубайс призвал бизнесмена Михаила Ходорковского извиниться за свои слова, оброненные во время интервью Дмитрию Гордону. Обращение было опубликовано в Facebook Чубайса 23 декабря.

Гордон спросил Ходорковского о том, какую роль сыграли олигархи в избирательной кампании Ельцина в 1996 году. Тогда у действующего президента был крайне низкий рейтинг в отличие от его главного оппонента — коммуниста Геннадия Зюганова. В это время силовой блок уговорил лидера страны запретить КПРФ и перенести выборы.

Ходорковский отметил, что единственным, кто мог отговорить Ельцина от этого шага, был молодой Чубайс, ещё занимавший в то время пост вице-премьера правительства РФ (после отставки он возглавит избирательный штаб президента). По словам бизнесмена, представители олигархии пришли к нему. Далее Ходорковский уверяет, что Чубайс якобы потребовал за встречу бизнеса с Ельциным «то ли 2, то ли 3 млн долларов». Сумма якобы была заплачена, и всё срослось.

«Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете», — пишет Чубайс в Facebook. Он указывает, что Ельцин действительно в марте 1996 года под влиянием силовиков принял решение о запрете КПРФ и переносе выборов и начал его реализовывать. «Это решение, как известно, было им же и отменено. И встреча бизнеса (с моим участием) с ним в марте 1996-го тоже состоялась. Только вот одно к другому не имело никакого отношения», — указывает Чубайс. По его словам, в ходе встречи бизнесмены согласились поддержать Ельцина, но в глаза сказали, что предвыборная кампания никуда не годится, рейтинг слишком мал, нужно начинать всё с нуля.

«Я потребовал от бизнеса, который собрался поддерживать кампанию Ельцина, включить в бюджет кампании 3 млн долларов на финансирование созданного мной ее штаба, который назывался Центр защиты частной собственности. Бизнес согласился, на эти цели средства и были потрачены. Я сам был руководителем этого штаба и получал там заработную плату, с которой, естественно, уплатил все полагающиеся налоги», — пишет Чубайс.

Он уверяет, что никаких иных денег от бизнеса он не просил.

«Еще раз — не 2–3 млн, а 3. Не мне, а избирательному штабу. Не за встречу с Ельциным, а на организацию предвыборной кампании. Я не знаю, почему Михаил Ходорковский 25 лет молчал, а теперь решил соврать обо мне. Но мне хочется задать один, наверное, совсем наивный, вопрос. Михаил Борисович, а извиниться — слабо?» — написал Чубайс.

В 1996 году Ельцин побеждает во втором туре, набрав 53% голосов избирателей. Те выборы до сих пор являются предметом спора в российском обществе из-за манипулятивных технологий, крупных финансовых вложений, нарушений избирательного законодательства, обвинений в фальсификациях.

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Комментарии (6)

Ref
Да? А какая разница то? Что Чубайсу, что штабу созданному Чубайсом...
Pilat
Ну если это правда, то стало быть ходор то наш - взяточник!
Вот оно либеральное нутро и полезло!
264728711
кто ж поверит чубайсу
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