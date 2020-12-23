Чубайс обвинил Ходорковского во лжи. Бизнесмен уверяет, что за встречу с Ельциным олигархи заплатили миллионы долларов

Экс-руководитель Роснано и глава предвыборного штаба Бориса Ельцина в 1996 году Анатолий Чубайс призвал бизнесмена Михаила Ходорковского извиниться за свои слова, оброненные во время интервью Дмитрию Гордону. Обращение было опубликовано в Facebook Чубайса 23 декабря.

Гордон спросил Ходорковского о том, какую роль сыграли олигархи в избирательной кампании Ельцина в 1996 году. Тогда у действующего президента был крайне низкий рейтинг в отличие от его главного оппонента — коммуниста Геннадия Зюганова. В это время силовой блок уговорил лидера страны запретить КПРФ и перенести выборы.



Ходорковский отметил, что единственным, кто мог отговорить Ельцина от этого шага, был молодой Чубайс, ещё занимавший в то время пост вице-премьера правительства РФ (после отставки он возглавит избирательный штаб президента). По словам бизнесмена, представители олигархии пришли к нему. Далее Ходорковский уверяет, что Чубайс якобы потребовал за встречу бизнеса с Ельциным «то ли 2, то ли 3 млн долларов». Сумма якобы была заплачена, и всё срослось.

«Дорогой Михаил Борисович! Вы лжете», — пишет Чубайс в Facebook. Он указывает, что Ельцин действительно в марте 1996 года под влиянием силовиков принял решение о запрете КПРФ и переносе выборов и начал его реализовывать. «Это решение, как известно, было им же и отменено. И встреча бизнеса (с моим участием) с ним в марте 1996-го тоже состоялась. Только вот одно к другому не имело никакого отношения», — указывает Чубайс. По его словам, в ходе встречи бизнесмены согласились поддержать Ельцина, но в глаза сказали, что предвыборная кампания никуда не годится, рейтинг слишком мал, нужно начинать всё с нуля.

