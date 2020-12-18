Рыжебородого мужчину ищут в Петербурге после пропажи полки плавленого сыра из «Пятерочки»

Тринадцать килограммов плавленого сыра лишился за раз магазин «Пятерочка» на проспекте Культуры. Камеры зафиксировали мужчину, по виду похожего на бога Перуна.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 декабря, в полицию Калининского района около пяти вечера накануне поступило обращение сотрудников сетевого магазина. Они месяц спустя решили заявить почти о «краже века». По уверениям администрации «Пятерочки», 18 ноября русоволосый мужчина с рыжей бородой и в зеленой толстовке спокойно зашел в магазин, взял металлическую корзинку, дошел до полки с плавленым сыром и опустошил её. Пропали 7 упаковок по 400 граммов сыра President, 9 по 200 граммов Valio сливочного и 12 по 400 граммов с лисичками, а также 18 упаковок Hachland по 200 граммов.

