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Рыжебородого мужчину ищут в Петербурге после пропажи полки плавленого сыра из «Пятерочки»

Тринадцать килограммов плавленого сыра лишился за раз магазин «Пятерочка» на проспекте Культуры. Камеры зафиксировали мужчину, по виду похожего на бога Перуна.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 18 декабря, в полицию Калининского района около пяти вечера накануне поступило обращение сотрудников сетевого магазина. Они месяц спустя решили заявить почти о «краже века». По уверениям администрации «Пятерочки», 18 ноября русоволосый мужчина с рыжей бородой и в зеленой толстовке спокойно зашел в магазин, взял металлическую корзинку, дошел до полки с плавленым сыром и опустошил её. Пропали 7 упаковок по 400 граммов сыра President, 9 по 200 граммов Valio сливочного и 12 по 400 граммов с лисичками, а также 18 упаковок Hachland по 200 граммов.

Видео кражи сотрудники магазина обещали предоставить.

По заявлению проводится проверка.

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Комментарии (11)

USSR_forever
И где опять фото преступника? Почему СМИ не хотят помогать полиции, или почему полиция не хочет воспользоваться помощью граждан? Надоело это убожество - новость есть, фото нет, кто реально преступник - непонятно...
261277191
Хачлэнд)
Петр Скворцов
Белорусский ОМОН к поискам еще не подключили?
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