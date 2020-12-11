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Тибетская сатира, драма об атипичной пневмонии и эпопея об обороне Шанхая — на фестивале нового китайского кино

С 17 по 21 декабря в «Авроре» будет проходить фестиваль нового китайского кино.

Фото: avrora.spb.ru/

Откроется он в 19.30 блокбастером «Восемьсот», исторической эпопеей об обороне Шанхая во время гражданской войны в Китае. 18+

В пятницу в это же время можно увидеть «Цветок, окропленный алым», драму о страданиях нищей и всеми покинутой девушки, которую спасает только любовь к музыке и желание танцевать. 18+

В субботу в 19.00 фестиваль продолжит самый смелый и необычный фильм программы — «Воздушный шарик», участвовавший в конкурсе «Мостры уходящего года». Во-первых, снят он Пемой Цеденом, тибетским режиссером, а значит, диссидентом и мирным бунтарем. Во-вторых, он позволяет себе критику и сатиру: «Шарик» — это трагикомедия о тибетских обывателях, в жизнь которых вторгается контроль за рождаемостью, введенный государством. 18+

В это же время в воскресенье можно посмотреть «Чай или кофе», комедию про трех лузеров, которые решают в глухой деревне наладить работу онлайн-магазина.16+

Завершит фестиваль в понедельник в это же время «Однажды все наладится», драма о журналисте, который борется за правду во время эпидемии атипичной пневмонии. 16+

Иван Чувиляев

Фото: avrora.spb.ru/

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