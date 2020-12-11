Тибетская сатира, драма об атипичной пневмонии и эпопея об обороне Шанхая — на фестивале нового китайского кино

С 17 по 21 декабря в «Авроре» будет проходить фестиваль нового китайского кино.

Откроется он в 19.30 блокбастером «Восемьсот», исторической эпопеей об обороне Шанхая во время гражданской войны в Китае. 18+



В пятницу в это же время можно увидеть «Цветок, окропленный алым», драму о страданиях нищей и всеми покинутой девушки, которую спасает только любовь к музыке и желание танцевать. 18+

