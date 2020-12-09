ЗакС окончательно утвердил откорректированный бюджет на 2020 год

Законодательное собрание Петербурга 9 декабря приняло в окончательном, третьем, чтении корректировку бюджета города на текущий год. По ее итогам за счет налоговых поступлений подросли доходы. Документ поддержали 38 депутатов, шестеро высказались против.



Доходная часть казны возросла на 36,2 млрд рублей — до 534,8 млрд, расходы увеличились на 24,6 млрд — до 709,5 млрд. Таким образом, дефицит бюджета, который по итогам весенней корректировки составил 111,2 млрд, снизился до 99,6 млрд рублей.



Во втором чтении депутаты поправками утвердили выделение из Резервного фонда 159 млн рублей Боткинской больнице на реанимационное и пульмонологическое оборудование. Тогда же на перепрофилирование медицинских учреждений добавили денег администрациям районов: 118 млн — Московскому, без малого 85 млн — Петродворцовому, и 19 млн рублей — Курортному. Также городской клинической больнице №314 выделили 9,6 млн рублей на закупку оборудования.

