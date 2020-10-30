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30.10.2020 13:08
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Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с нехваткой врачей в регионах в период пандемии

Нехватка врачей ощущается сейчас везде, и зарплаты медиков должны быть в приоритете в любом регионе, заявил 30 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас везде ощущается нехватка врачей, вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм, и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это. Это первое. Что касается зарплаты, то, безусловно, наверное, сейчас зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе. И поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту деятельность в зависимости от возможностей», — цитирует Пескова РИА Новости. Так пресс-секретарь Владимира Путина ответил на информацию о том, что некоторые регионы переманивают врачей из более бедных субъектов для борьбы с коронавирусом.

Песков напомнил, что регионы получили деньги для выплат медикам и могут их использовать.

В конце сентября Путин еще на месяц продлил выплаты за работу с коронавирусными пациентами. Врачи получают 80 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал — 50 тысяч, младший — 25 тысяч.

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Комментарии (6)

vvivanov
Счета будут выставлены тем, кто занимался оптимизацией здравоохранения?
Alex001
"в очередной раз проявляют абсолютный героизм"

Каждый случай проявления героизма в основном результат чьей-то существенной недоработки. Когда потребность в героизме повсеместна - значит дела совсем швах.
260548761
нехватка врачей ощущается сейчас везде, но нам не хватает на золотые икорницы и автозаки. денег нет, но вы держитесь там.
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