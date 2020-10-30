Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с нехваткой врачей в регионах в период пандемии

Нехватка врачей ощущается сейчас везде, и зарплаты медиков должны быть в приоритете в любом регионе, заявил 30 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Сейчас везде ощущается нехватка врачей, вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм, и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это. Это первое. Что касается зарплаты, то, безусловно, наверное, сейчас зарплаты врачей должны быть в приоритете в любом регионе. И поэтому здесь каждый регион должен регулировать эту деятельность в зависимости от возможностей», — цитирует Пескова РИА Новости. Так пресс-секретарь Владимира Путина ответил на информацию о том, что некоторые регионы переманивают врачей из более бедных субъектов для борьбы с коронавирусом.

