Мимолетное богатство. Лекарство от коронавируса подешевеет больше чем вдвое

«Это рекомендованная, а не максимальная цена. Максимальная может отличаться из-за разности наценок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты по регионам. Но мы рекомендуем именно эту цену», — отметил представитель компании.

Розничная цена препарата от коронавируса «Арепливир» составит 5,06 тыс. рублей — в 2,4 раза меньше, чем было заявлено изначально. Об этом 22 октября пишет РИА Новости со ссылкой на главного исполнительного директора ГК «Промомед» Андрея Младенцева. Ранее стоимость препарата оценивалась в 12,3 тыс. рублей.

На прошлой неделе ФАС зарегистрировала предельную отпускную цену на «Фавипиравир» — 5,5 тыс. рублей за упаковку 50 таблеток, включая НДС без учета региональных надбавок. Максимальная стоимость препарата была определена в размере 6,9 тыс. рублей с НДС.

В сентябре Минздрав одобрил применение двух препаратов на основе «Фавипиравира» для лечения коронавируса в амбулаторных условиях — это «Арепливир» производства группы «Промомед» (завод «Биохимик») и «Коронавир» от компании «Р-Фарм». «Фонтанка» посчитала, что один курс лечения ими обойдется от 21 до 28 тыс. рублей. В компании «Промомед» объяснили стоимость в 12 320 за пачку из 40 таблеток тем, что разработчики вложили в производство «огромные человеческие и денежные ресурсы». В конце сентября ФАС направила запросы фармпроизводителям с просьбой обосновать цену на «Арепливир».

В середине октября Минздрав России расширил список жизненно важных лекарств —теперь будут входить и препараты от COVID-19.