Сказки под шатром: негосударственные театры Петербурга проведут передвижной фестиваль

Петербург по праву считается лидером театрального андеграунда: кроме федеральных и городских театров здесь давно и успешно работает почти пять десятков негосударственных театральных коллективов. Этой осенью несколько таких театров решили организовать собственную независимую площадку, которая позволит рассказать об их деятельности более широкой аудитории. Открытой сценой станет передвижной шатер «без постоянной прописки», воплощающий идею странствующего фестиваля независимых театров Санкт-Петербурга.

17 и 18 октября в общественном пространстве «Никольские ряды» пройдет Первый передвижной фестиваль негосударственных театров Санкт-Петербурга. Среди участников — театры-лауреаты многочисленных фестивалей и премий: Театр «За Черной речкой», «Кукольный формат», Karlsson Haus, «Особняк», Театральная лаборатория Яны Туминой. Спектакли для детей и взрослых пройдут в уютном зале передвижного шатра и под открытым небом. 17 октября программу Первого передвижного фестиваля откроет «Аленький цветочек» (4+, 12:00, шатер) театра «Кукольный формат». Сказку Сергея Аксакова расскажет с прибаутками и интерактивом Пелагея-ключница.

«Аленький цветочек» Фото: предоставлено организаторами

«Золушка» (3+, 14:30, шатер) театра марионеток «Кукольный дом» — свободное переложение сказки Шарля Перро на язык кукольного марионеточного представления, воскресившего дух старинного домашнего театра. «Цирк Elephant» (0+, 15:30, двор) театра «Небесная карусель» — спектакль-буффонада, спектакль-улыбка. Если вам в наследство достался цирк, в котором есть только вздорная билетерша, заносчивый работник сцены, нечистый на руку буфф и девочка без шара, что вы будете делать? Свой ответ дадут артисты театра.

«Одиссея» (12+,17:00, шатер) театра Karlsson Haus полна театральной магии: белые бочки на белой сцене превращаются в бушующие волны, скалы и острова, а стилизованные фигуры персонажей древнегреческого эпоса перенесут в фантастический мир героев Гомера. В Astrum Natale (6+, 18:00, двор) Театральной лаборатории Яны Туминой зрители станут свидетелями необычайного таинства рождения вселенной, рождения звезды, рождения человека.

Astrum Natale Фото: предоставлено организаторами

Последний спектакль первого фестивального дня — «Машина едет к морю» (16+, 19:30, шатер) театра «Особняк». Извечный конфликт отцов и детей закручен в трагифарс, временами беспощадно смешной и ироничный. Второй день фестиваля — 18 октября — начнется со спектакля «Научи меня летать» (6+, 12:00, шатер) театра «За Черной речкой». К живущему на острове в полном одиночестве Принцу однажды случайно залетает прекрасная Белая птица, и начинается рассказ о дружбе и предательстве, ответственности за ближнего и любви. «Улитная рапсодия» (0+, 13:00, двор) театра «Комик-трест» — тоже история любви, в которой две Гигантские улитки преодолевают разнообразные препятствия на пути друг к другу.

«Муха-цокотуха» (3+, 14:30, шатер) театра ЦЕХЪ — детский перформанс-фантазия по сказке Корнея Чуковского, где кисть художника выведет и оживит веселых персонажей сказки. А по окончании зрителей ждет чай с медом и крендельками.

«Муха-цокотуха» Фото: предоставлено организаторами

В «Пикнике» (16+, 16:30, шатер) театра «Открытое пространство» беспечная семейная пара устраивает посиделки прямо на поле боя, считая происходящее игрой. Но веселятся они лишь до появления вражеского солдата, так похожего на их сына. В «Луне» (0+, 18:00, двор) театра Vokrug гигантское космическое полотно превратится в сцену для лунного представления. Зрители увидят танец кораблей, плавание луны, охоту на акул и даже встречу с космонавтом.

«Лунь» Фото: предоставлено организаторами

Завершится фестиваль черной комедией «Бык» (18+, 19:00, шатер) Такого театра. Трем офисным сотрудникам сообщают, что одного из них уволят, и рабочее пространство превращается в психологический боксерский ринг, где выживет сильнейший. Все спектакли пройдут в пространстве «Никольские ряды» по адресу: Садовая ул., 62.

За изменениями в расписании следите на сайте фестиваля. Наталия Эфендиева