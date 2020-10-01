Александр Цыпкин рассказал, кого будет выдвигать в номинанты премии «Фонтанка.ру» — Признание и Влияние»

На сайте «Фонтанки» вовсю идет выдвижение номинантов премии «Признание и Влияние». Известные петербуржцы также отмечают там тех, кого любят и кому доверяют, и не стесняются рассказать о своем выборе.

Писатель и общественный деятель Александр Цыпкин пока определился не во всех номинациях. Но в тех, кого уже выбрал, он уверен.

«Из банков я общаюсь только с Альфа-банком, меня все устраивает. Вуз в Петербурге — это только СПбГУ. Если почему-то не получается туда попасть, то стоит попробовать ИТМО. Там очень высокий уровень образования, они известны своей подготовкой, хорошие перспективы для трудоустройства. Когда приезжаю в Петербург, хожу в «Пробку». Там отличная паста. И в Москве, и тут к ним нет никаких вопросов. Если говорить про главную туристическую улицу, Рубинштейна, там мне очень нравится Duo. Из «Сделано в Петербурге», то, что теперь все знают, я бы выделил «ВКонтакте». В номинации «Бизнес-старт» выдвинул бы фармкомпанию «Биокад». Он очень хорошо выстрелил. Выводят сейчас прививку от коронавируса и лекарство от онкологических заболеваний».



Чтобы попасть в число номинантов, в первом туре, который продлится до 11 октября, претендентам нужно попасть в десятку лидеров, однако набранные в самом начале гонки голоса сильно задают тон по ходу всего конкурса. Ведь тем, кто сумеет как можно быстрее набрать сильную группу поддержки, которая обеспечит максимальное число голосов, дальше будет проще отстаивать свое лидерство.

Призываем всех на сайт голосовать за свои любимые компании, чтобы помочь им одержать достойную победу и получить заслуженную премию «Фонтанка.ру» — Признание и Влияние». Инструкцию, как правильно голосовать, можно найти тут.

Приглашаем всех петербуржцев активно выдвигать номинантов. В этом году премия будет разыгрываться в 11 номинациях:

• «Банк»: голосуем за тех, кто лучше других обеспечивал безопасность наших финансов, комфорт и гибкость в их управлении;

• «Служба доставки»: лучшие компании, которые помогли петербуржцам пережить коронавирусные времена, доставляя домой или в офис товары и продукты;

• «Высшее учебное заведение»: называем высшие учебные заведения в Петербурге, лучше других обеспечившие учебный процесс в необычных обстоятельствах;

