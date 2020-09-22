Психолог расскажет, могут ли позитивные мысли формировать реальность и все ли болезни «от нервов»

Говорят, если дышать глубоко и медленно, то организм просто не сможет поддерживать состояние гнева или обиды и успокоится. Или все-таки лучше использовать какие-то психологические приемы? 27 сентября в лектории «Правое полушарие интроверта» узнаем у психолога. 18+

«Аффирмации, которые изменят вашу жизнь», — предлагают в интернете. Упрощенно говоря, аффирмации — короткие позитивные утверждения. Будто бы они перепрограммируют наш мозг, а потом и реальность. Например, «Мой потенциал к успеху безграничен», «Я окружен изобилием», «Я могу достичь величия», «Я способствую прогрессу человечества». Настроение от их прочтения действительно улучшается — потому что разбирает смех.

А еще есть такая штука — «недооценка бездействия», она относится к когнитивным искажениям (когнитивными называют процессы обработки информации сознанием). Если все время думать, что «правильно я бездействовал», — недалеко уйдешь.



Психолог Анастасия Кулькова расскажет, работают ли аффирмации (может, наши примеры неудачные, а есть правильные), какие болезни действительно «от нервов», как избавляться от тревоги и обид и сколько на самом деле нужно времени, чтобы укоренилась полезная привычка.



Лекция «Когнитивная психология: как мысли формируют нашу жизнь» — очная (с соблюдением всех антиковидных мер). Лекторий — по адресу: Владимирский проспект, 17.



Александра Шеромова

