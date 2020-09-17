Синий «Дэу Матиз», на котором перемещались по Петербургу двое вероятных мошенников, удалось выследить в Петергофе. Мужчины представлялись иностранными бизнесменами-беженцами и обманывали пенсионеров.

К утру 17 сентября оба подозреваемых в мошенничестве заключены под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. По версии следствия, они 26 августа неподалеку от почты на Санкт-Петербургском шоссе пристали к пенсионеру, сначала просили показать дорогу, затем предложили поехать с ними и уже в салоне выдали за реальность байку — они бизнесмены из Молдавии, попали в трудную ситуацию и срочно нужны рубли. Пенсионеру они предложили дать им денег на время, а пока у него полежат их евро. В итоге мужчина поменял 230 тысяч рублей на фальшивки.