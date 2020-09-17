Полиция нашла «молдавских бизнесменов», которые подменяли накопления петергофских бизнесменов на фальшивки
Синий «Дэу Матиз», на котором перемещались по Петербургу двое вероятных мошенников, удалось выследить в Петергофе. Мужчины представлялись иностранными бизнесменами-беженцами и обманывали пенсионеров.
К утру 17 сентября оба подозреваемых в мошенничестве заключены под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. По версии следствия, они 26 августа неподалеку от почты на Санкт-Петербургском шоссе пристали к пенсионеру, сначала просили показать дорогу, затем предложили поехать с ними и уже в салоне выдали за реальность байку — они бизнесмены из Молдавии, попали в трудную ситуацию и срочно нужны рубли. Пенсионеру они предложили дать им денег на время, а пока у него полежат их евро. В итоге мужчина поменял 230 тысяч рублей на фальшивки.
МВД.рф
Пенсионер запомнил машину и, благодаря этому, двоих представителей кочевого народа удалось найти. Автомобили они меняли часто, но от синего «Матиза» избавиться не успели. Сейчас их проверяют на причастность к другим подобным эпизодам. Полиция просит внимательно посмотреть на лица задержанных — быть может, они обманули вас или ваших пожилых родственников.