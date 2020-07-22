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22.07.2020 18:08
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Госдума приравняла вейпы и кальяны к сигаретам. На них будут распространяться те же запреты

Госдума приняла в третьем чтении закон об ограничении использования электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах, а также о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним покупателям и особенностях ее рекламирования. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента 22 июля.

Согласно нововведению, на перечисленные никотинсодержащие товары будут распространятся все действующие ограничения в части употребления табака. То есть там, где запрещено курить сигареты, также будет запрещено использовать электронные сигареты, вейпы и кальяны.

Кроме того, теперь нельзя будет дымить и в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Штрафы за нарушение остаются теми же, что сейчас распространяются на обычные сигареты.

На никотинсодержащие товары также будут распространены и действующие для табачных изделий ограничения по продаже детям, а также рекламе.

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Комментарии (5)

Buka
ура! ненавижу запах кальянов.
мухомор
Всё правильно. Ещё бы ответственность сделали неминуемой... но не у нас
McGillavry
Плохо, что не запретили ни то, ни другое, ни третье с запретом для лиц, доведших себя до зависимости от этой гадости называться людьми.
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