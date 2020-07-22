Госдума приравняла вейпы и кальяны к сигаретам. На них будут распространяться те же запреты
Госдума приняла в третьем чтении закон об ограничении использования электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах, а также о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним покупателям и особенностях ее рекламирования. Информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента 22 июля.
Согласно нововведению, на перечисленные никотинсодержащие товары будут распространятся все действующие ограничения в части употребления табака. То есть там, где запрещено курить сигареты, также будет запрещено использовать электронные сигареты, вейпы и кальяны.
Кроме того, теперь нельзя будет дымить и в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Штрафы за нарушение остаются теми же, что сейчас распространяются на обычные сигареты.
На никотинсодержащие товары также будут распространены и действующие для табачных изделий ограничения по продаже детям, а также рекламе.