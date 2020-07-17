Дорожно-строительные работы, проводимые в рамках реконструкции северного участка кольцевой автодороги, утром 18 июля перекроют на развязке с Парашютной улицей съезд №1. Сейчас там закрыт соседний.



Как сообщает 17 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8:00 18 июля до 8:00 19 июля будет полностью закрыт для движения транспорта съезд с Парашютной улицы из Петербурга на внешнее кольцо КАД. АО «ВАД» уложит там верхний слой дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

В настоящее время на развязке перекрыт съезд №2 — с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу. Перекрытие продлится до 8 часов утра 18 июля.