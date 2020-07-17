FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +25
71.23р81.23р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.07.2020 15:18
1
Печать

На развязке КАД с Парашютной улицей дорожники перекроют еще один съезд

Дорожно-строительные работы, проводимые в рамках реконструкции северного участка кольцевой автодороги, утром 18 июля перекроют на развязке с Парашютной улицей съезд №1. Сейчас там закрыт соседний.

Как сообщает 17 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8:00 18 июля до 8:00 19 июля будет полностью закрыт для движения транспорта съезд с Парашютной улицы из Петербурга на внешнее кольцо КАД. АО «ВАД» уложит там верхний слой дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

В настоящее время на развязке перекрыт съезд №2 — с внешнего кольца КАД на Парашютную улицу. Перекрытие продлится до 8 часов утра 18 июля.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

hedgehog_
эй вы там. это комендантский проспект. понаехали оригиналы, которые даже карту открыть не могут.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний