На Краснопутиловской горят 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали женщину с детьми и вскрывают квартиры

Больше тридцати пожарных тушат возгорание в Московском районе Петербурга утром 15 июля. Огонь распространился на 80 квадратных метров, взрывной волной деформировало перекрытия в соседней пристройке.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, к половине девятого утра пожар на Краснопутиловской улице, 108, локализован, девять расчётов и 37 сотрудников продолжают работать по обычному номеру сложности.