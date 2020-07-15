На Краснопутиловской горят 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали женщину с детьми и вскрывают квартиры
Больше тридцати пожарных тушат возгорание в Московском районе Петербурга утром 15 июля. Огонь распространился на 80 квадратных метров, взрывной волной деформировало перекрытия в соседней пристройке.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, к половине девятого утра пожар на Краснопутиловской улице, 108, локализован, девять расчётов и 37 сотрудников продолжают работать по обычному номеру сложности.
В квартире на первом этаже, где предположительно взорвался газ, горят 80 квадратных метров. Источник в МЧС рассказал «Фонтанке», что в пристройке к жилому дому также деформированы межэтажные перекрытия. К пятиэтажке примыкает двухэтажное здание, в котором расположена Кулинарная школа
В самой квартире в результате взрыва обрушились межкомнатные перегородки, госпитализирована женщина с ожогами