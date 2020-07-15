Пожару в пятиэтажке в Московском районе Петербурга присвоили повышенный номер сложности. Предположительно, в квартире на первом этаже утром 15 июля произошёл взрыв газа.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на Краснопутиловской, 108, поступило в 07:54. Загорелась квартира на первом этаже, пламя вырывалось из трёх окон. «Сведения о пострадавших уточняются», — добавили в ведомстве.

Очевидцы рассказали, что пожару предшествовал очень громкий хлопок. На фотографиях в социальных сетях видно, что дорогу у дома засыпало осколками стекла и кусками выбитых оконных рам.