Пожар на Краснопутиловской тушат по повышенному номеру сложности. К дому стягивают расчёты МЧС
Пожару в пятиэтажке в Московском районе Петербурга присвоили повышенный номер сложности. Предположительно, в квартире на первом этаже утром 15 июля произошёл взрыв газа.
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Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на Краснопутиловской, 108, поступило в 07:54. Загорелась квартира на первом этаже, пламя вырывалось из трёх окон. «Сведения о пострадавших уточняются», — добавили в ведомстве.
Очевидцы рассказали, что пожару предшествовал очень громкий хлопок. На фотографиях в социальных сетях видно, что дорогу у дома засыпало осколками стекла и кусками выбитых оконных рам.
Через полчаса спасатели повысили сложность пожара до номера 1-Бис.Съезд с площади Победы на Краснопутиловскую занят машинами МЧС и скорой. Пожарные продолжают стягиваться на место ЧП.
Собеседник в экстренных службах сообщил «Фонтанке», что, по предварительной информации, в квартире произошёл взрыв газа. В результате решётку и часть обстановки отбросило метров на пятнадцать на противоположную сторону дороги.