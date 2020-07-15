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15.07.2020 09:01
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Пожар на Краснопутиловской тушат по повышенному номеру сложности. К дому стягивают расчёты МЧС

Пожару в пятиэтажке в Московском районе Петербурга присвоили повышенный номер сложности. Предположительно, в квартире на первом этаже утром 15 июля произошёл взрыв газа.

vk.com/spb_today

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на Краснопутиловской, 108, поступило в 07:54. Загорелась квартира на первом этаже, пламя вырывалось из трёх окон. «Сведения о пострадавших уточняются», — добавили в ведомстве.

Очевидцы рассказали, что пожару предшествовал очень громкий хлопок. На фотографиях в социальных сетях видно, что дорогу у дома засыпало осколками стекла и кусками выбитых оконных рам.

Через полчаса спасатели повысили сложность пожара до номера 1-Бис.Съезд с площади Победы на Краснопутиловскую занят машинами МЧС и скорой. Пожарные продолжают стягиваться на место ЧП.

Собеседник в экстренных службах сообщил «Фонтанке», что, по предварительной информации, в квартире произошёл взрыв газа. В результате решётку и часть обстановки отбросило метров на пятнадцать на противоположную сторону дороги.

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Комментарии (1)

Mrakobes
Хлопок реально был очень громкий, слышал лично.
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