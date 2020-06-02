В Петербурге официально подтверждены 376 новых случаев инфицирования COVID-19

За прошедшие сутки COVID-19 нашли практически во всех регионах страны. Больше всего новых случаев по-прежнему диагностируют в столице — 2286. Вторая строчка по этому показателю остается за Московской областью с 732, а Петербург замыкает тройку с 376. С начала пандемии в городе выявили уже 16 689 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России.

В петербургском оперативном штабе уточнили, что за 24 часа в Петербурге обследовали на COVID-19 более 11 тысяч человек. На карантине остаются 3795, из которых 271 — в обсерваторе, а 905 — на самоизоляции.