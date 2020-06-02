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02.06.2020 10:38
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В Петербурге официально подтверждены 376 новых случаев инфицирования COVID-19

За прошедшие сутки COVID-19 нашли практически во всех регионах страны. Больше всего новых случаев по-прежнему диагностируют в столице — 2286. Вторая строчка по этому показателю остается за Московской областью с 732, а Петербург замыкает тройку с 376. С начала пандемии в городе выявили уже 16 689 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России.

В петербургском оперативном штабе уточнили, что за 24 часа в Петербурге обследовали на COVID-19 более 11 тысяч человек. На карантине остаются 3795, из которых 271 — в обсерваторе, а 905 — на самоизоляции.

По общему числу заболевших Россия с 423 741 случаями держится на третьем месте в мире после Бразилии (526 тысячи случаев) и США (1,81 миллиона). Для 5 037 человек в РФ COVID-19 закончился летальным исходом, а 186 985 удалось исцелиться.

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Комментарии (14)

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260882621
Нет, ну это уже издевательство. Столько времени прошло, никакой суперстрашной статистики по заболеваемости у нас и не было и нет, а ситуация всё хуже, хуже, хотя по стране стабилизируется. Где хоть какая-то тенденция на улучшение, чем всё это время занимался хвалёный (С)мольный??? Такое ощущение, что в Питере людей специально хреново лечат и не выписывают, больницы заполняют - наш губер что-то ещё недоотмыл. До декабря будем кота за причинные места тянуть? К осени придётся, видимо, стричься и теплой одеждой закупаться в Москву ехать. Кретинизм!
footballer12
"а 186 985 удалось исцелиться."
Чудом же! И от смертельного вируса!
Даже рука фонтанки устала однако.
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