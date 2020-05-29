Петербургский предприниматель наторговал нелегальным мясом на 1,5 млн рублей. В соучастниках ветеринарный врач-консультант

Круговорот мясной продукции без документов и маркировки на петербургском рынке стал поводом для возбуждения уголовного дела. Главный фигурант — гендиректор одной из оптовых фирм. Есть версия, что ему помогала ветеринарный врач-консультант.



Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, по подозрению в преступлении, предусмотренном четвертой частью 171.1 статьи УК РФ, задержан 51-летний генеральный директор компании, специализирующейся на оптовых поставках мясной продукции.

По предварительной информации, в марте этого года он совместно с группой лиц, действующих по предварительному сговору, приобрел 12 002 кг говяжьих субпродуктов и мороженой печени без документов и маркировки с целью дальнейшей продажи, тем самым нарушив несколько технических регламентов Таможенного союза.