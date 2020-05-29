Петербургский предприниматель наторговал нелегальным мясом на 1,5 млн рублей. В соучастниках ветеринарный врач-консультант
Круговорот мясной продукции без документов и маркировки на петербургском рынке стал поводом для возбуждения уголовного дела. Главный фигурант — гендиректор одной из оптовых фирм. Есть версия, что ему помогала ветеринарный врач-консультант.
Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, по подозрению в преступлении, предусмотренном четвертой частью 171.1 статьи УК РФ, задержан 51-летний генеральный директор компании, специализирующейся на оптовых поставках мясной продукции.
По предварительной информации, в марте этого года он совместно с группой лиц, действующих по предварительному сговору, приобрел 12 002 кг говяжьих субпродуктов и мороженой печени без документов и маркировки с целью дальнейшей продажи, тем самым нарушив несколько технических регламентов Таможенного союза.
Затем в государственную информационную систему в области ветеринарии ими были внесены заведомо ложные сведения о происхождении товара, после чего он был продан другому оптовику. Сумма сделки составила 1,5 млн рублей.
В качестве соучастницы в этом преступлении также была задержана 46-летняя ветеринарный врач-консультант. Расследование продолжается.