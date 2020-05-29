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29.05.2020 10:43
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Петербургский предприниматель наторговал нелегальным мясом на 1,5 млн рублей. В соучастниках ветеринарный врач-консультант

Круговорот мясной продукции без документов и маркировки на петербургском рынке стал поводом для возбуждения уголовного дела. Главный фигурант — гендиректор одной из оптовых фирм. Есть версия, что ему помогала ветеринарный врач-консультант.

Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, по подозрению в преступлении, предусмотренном четвертой частью 171.1 статьи УК РФ, задержан 51-летний генеральный директор компании, специализирующейся на оптовых поставках мясной продукции.

По предварительной информации, в марте этого года он совместно с группой лиц, действующих по предварительному сговору, приобрел 12 002 кг говяжьих субпродуктов и мороженой печени без документов и маркировки с целью дальнейшей продажи, тем самым нарушив несколько технических регламентов Таможенного союза.

Затем в государственную информационную систему в области ветеринарии ими были внесены заведомо ложные сведения о происхождении товара, после чего он был продан другому оптовику. Сумма сделки составила 1,5 млн рублей.

В качестве соучастницы в этом преступлении также была задержана 46-летняя ветеринарный врач-консультант. Расследование продолжается.

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Комментарии (2)

WuhanRockCafe
Не может быть, чтобы ветеринарный врач, сотрудник Роспотребнадзора, насмерть стоящего перед санкционкой, пошел на должностное преступление. Такого просто не может быть в неподкупном из неподкупнейших ведомстве России, во главе которого стоит один из самых выдающихся руководителей мира, да что там в мире - в России, Анна Попова.
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