Япония вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса. Американские военные базы вынуждены подчиниться

Растущее число случаев заболевания коронавирусом в Японии заставило премьер-министра Синдзо Абэ объявить чрезвычайное положение в 7 префектурах.

«Объявление чрезвычайного положения призвано обеспечить целостность системы медицинского обслуживания», — цитирует 6 апреля заявление Абэ Fox News.

Режим ЧС сроком на месяц вводится в Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока. Решение властей связано в тем, что число заболевших COVID-2019 выросло до 3654.

Военные базы США, которые располагаются рядом с японской столицей, также переводятся в режим чрезвычайного положения, о чем сообщило руководство вооруженными силами США в Японии в своем заявлении.