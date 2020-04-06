Япония вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса. Американские военные базы вынуждены подчиниться
Растущее число случаев заболевания коронавирусом в Японии заставило премьер-министра Синдзо Абэ объявить чрезвычайное положение в 7 префектурах.
«Объявление чрезвычайного положения призвано обеспечить целостность системы медицинского обслуживания», — цитирует 6 апреля заявление Абэ Fox News.
Режим ЧС сроком на месяц вводится в Сайтама, Тиба, Канагава, Осака, Хёго и Фукуока. Решение властей связано в тем, что число заболевших COVID-2019 выросло до 3654.
Военные базы США, которые располагаются рядом с японской столицей, также переводятся в режим чрезвычайного положения, о чем сообщило руководство вооруженными силами США в Японии в своем заявлении.
Ранее Америка решила закрыть свою крупнейшую зарубежную военную базу в Южной Корее из-за пандемии.