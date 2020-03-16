Цена на нефть упала до 31 доллара за баррель впервые за четыре года. И это не предел

Цена нефти марки Brent на торгах опустилась уже ниже 31 доллара за баррель. Так дешево она не стоила с 12 февраля 2016 года.



Как заявил «Фонтанке» 16 марта руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев, нефть буквально в одном шаге от тестирования поддержки 30 долларов за баррель.



«Рынок нефти остается под фундаментальным прессом сразу нескольких факторов, особое место среди которых занимают ценовая война России и Саудовской Аравии, а также распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру, — заявил Деев. — Кроме того, против рубля также действует восстановление американского доллара. После того, как ФРС снизила ключевую процентную ставку до 0,25%, валюту США вновь стали рассматривать в качестве валюты фондирования, что только усилило ее защитные свойства».

