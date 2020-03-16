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16.03.2020 13:24
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Цена на нефть упала до 31 доллара за баррель впервые за четыре года. И это не предел

Цена нефти марки Brent на торгах опустилась уже ниже 31 доллара за баррель. Так дешево она не стоила с 12 февраля 2016 года.

Как заявил «Фонтанке» 16 марта руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев, нефть буквально в одном шаге от тестирования поддержки 30 долларов за баррель.

«Рынок нефти остается под фундаментальным прессом сразу нескольких факторов, особое место среди которых занимают ценовая война России и Саудовской Аравии, а также распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру, — заявил Деев. — Кроме того, против рубля также действует восстановление американского доллара. После того, как ФРС снизила ключевую процентную ставку до 0,25%, валюту США вновь стали рассматривать в качестве валюты фондирования, что только усилило ее защитные свойства».

Рынок акций РФ 16 марта летит вниз вслед за нефтью и рублем, а индекс РТС обваливается уже более чем на 5%.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

McGillavry
Неделю назад снижение ставки было прокомментировано как «положительно сказывающееся на курсе рубля». Сегодня уже «отрицательно». А могут ли вообще все эти брокеры, трейдеры, эксперты, аналитики и прочие мошенники и дармоеды прийти к единому мнению?
idiot
ВперИди нас ожидают ярчайшие победы в экономике и социальной политике. Наконец то забрезжил свет в конце трубы.
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