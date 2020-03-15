Голодовка и дипломатия не сломили упорства ФСБ. Застрявшего в Пулково гражданина Армении под конвоем отправили в эпицентр коронавируса

Пограничники в петербургском аэропорту не отреагировали на вступившее в силу решение суда, и дипломатическое вмешательство. Застрявшего в Пулково из-за автомобильных штрафов гражданина Армении отправили в Аликанте.

Об этом 15 марта «Фонтанке» рассказал сам узник аэропорта и его брат-юрист. На тот момент Аветис Погосян провёл в Пулково трое суток и успел объявить голодовку. Не пускали его из-за запрета, который наложили в МВД: гражданин Армении дважды менее чем за трёхлетний срок жизни в Петербурге нарушил ПДД, что по закону может считаться поводом для подобных ограничений. Погосян решил судиться - его жена и ребенок граждане России, сам он работает в Петербурге шеф-поваром, суд в итоге встал на его сторону. В Испании у него тоже поварской бизнес, Погосян регулярно наведывается в эту страну, прилетел от в Пулково из Аликанте.

По его словам, в восемь утра 15 марта его усадили на обратный рейс. «Меня отправили сегодня утром, как преступника, под конвоем. В Испании заставили ждать в самолете, пока за мной не пришла полиция, и передали как беглого бандита. А испанцы, спросив меня в чем дело и проверив документы, даже паспортный контроль и досмотр вещей не произвели. Полиция Испании в шоке от того, как можно человека обрекать на такое из-за пары штрафов, которые имеют чуть ли не все водители», - описывает Погосян. По словам его брата, который из-за ситуации с запретом на въезд написал заявление на имя начальника линейного отдела МВД, ещё вчера он позвонил в посольство Армении и в срочном порядке в Пулково выехал его представитель. Сотруднику дипмиссии, утверждает юрист, пограничники сказали что действуют «в правовом поле» и помочь Аветису он ничем не смог. «За 2 месяца я видел сына 2 дня, когда с ним в Эстонию приехала моя супруга, - рассказал Погосян, - в понедельник жду адвокатов». Его родственник добавил, что с началом рабочей недели заберёт из суда решение с отметкой о том, что оно вступило в силу. «Закидаю все государственные структуры жалобами, потом получу информацию о том, что все точно внесено в электронную базу и только тогда, наверное, он сможет вернуться», - обрисовал перспективу юрист.