СМИ: Сделка по продаже Сбербанка на 2,5 трлн рублей откладывается из-за коронавируса

Продажа контрольного пакета акций Сбербанка правительству за 2,5 трлн рублей откладывается на полгода. Об этом 2 марта пишут «Ведомости» со ссылкой на первого зампреда Центробанка Ксению Юдаеву.



Она заявила, что ЦБ предлагает продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления выручки от этой сделки в бюджет. Причиной Юдаева назвала высокую волатильность рынков. Ранее стало известно, что правительство собирается выкупить у ЦБ 50% плюс 1 акцию Сбербанка. Финансироваться сделка будет из Фонда национального благосостояния. Всего ЦБ должен заработать около 2,5 трлн рублей. Согласно плану, регулятор перечислит в бюджет 1,25 трлн в 2020-2023 годах, а также передаст права требования к Сбербанку и ВЭБу на полтриллиона рублей. 700 млрд рублей ЦБ собирается оставить себе.

