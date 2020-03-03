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03.03.2020 00:11
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СМИ: Сделка по продаже Сбербанка на 2,5 трлн рублей откладывается из-за коронавируса

Продажа контрольного пакета акций Сбербанка правительству за 2,5 трлн рублей откладывается на полгода. Об этом 2 марта пишут «Ведомости» со ссылкой на первого зампреда Центробанка Ксению Юдаеву.

Она заявила, что ЦБ предлагает продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления выручки от этой сделки в бюджет. Причиной Юдаева назвала высокую волатильность рынков. Ранее стало известно, что правительство собирается выкупить у ЦБ 50% плюс 1 акцию Сбербанка. Финансироваться сделка будет из Фонда национального благосостояния. Всего ЦБ должен заработать около 2,5 трлн рублей. Согласно плану, регулятор перечислит в бюджет 1,25 трлн в 2020-2023 годах, а также передаст права требования к Сбербанку и ВЭБу на полтриллиона рублей. 700 млрд рублей ЦБ собирается оставить себе.

Однако, как пишут «Ведомости», «падение рынков из-за коронавируса спутало все карты». В ходе сделки ЦБ должен будет предложить оферту миноритариям Сбербанка по выкупу их акций. Ожидалось, что офертой почти никто не воспользуется, однако из-за падения рынков стоимость акций Сбербанка уже снизилась почти на 10% со 2 марта, когда было объявлено о сделке. Таким образом, ЦБ придется выкупать акции у миноритариев по завышенной, по сравнению с рыночной, цене. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», уверены, что именно нежелание переплачивать при оферте и вызвало желание перенести сделку.

В Минфине изданию заявили, что срок проведения сделки непринципиален — главное, чтобы прибыль от нее добралась до бюджета до конца года.

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