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28.02.2020 17:05
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США закрыли свою крупнейшую зарубежную военную базу из-за коронавируса

Распространение 2019-nCoV заставило американских военных закрыть военную базу в Южной Корее на карантин.

«Ограничения на [военной базе] Кэмп-Хамфрис и других базах в США являются частью усилий, направленных на то, чтобы коронавирус не сказался на боеспособности войск», — сообщает 28 февраля Financial Times.

Американское командование заявило, что «широкомасштабные антивирусные меры» коснутся 28,5 тысячи солдат в Южной Корее. Гарнизон в этой стране является крупнейшим для армии США в других государствах.

Ранее у одного американского военного в Южной Корее уже был диагностирован коронавирус. После этого уровень угрозы для гарнизона был поднят до «высокого».

Напомним, что Южная Корея обогнала Японию в борьбе за звание самого пострадавшего от коронавируса государства после Китая. По данным на пятницу, 28 февраля, число заразившихся в этой стране составляет 2337 человек.

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