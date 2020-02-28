США закрыли свою крупнейшую зарубежную военную базу из-за коронавируса

Распространение 2019-nCoV заставило американских военных закрыть военную базу в Южной Корее на карантин.



«Ограничения на [военной базе] Кэмп-Хамфрис и других базах в США являются частью усилий, направленных на то, чтобы коронавирус не сказался на боеспособности войск», — сообщает 28 февраля Financial Times.

Американское командование заявило, что «широкомасштабные антивирусные меры» коснутся 28,5 тысячи солдат в Южной Корее. Гарнизон в этой стране является крупнейшим для армии США в других государствах.