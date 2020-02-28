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28.02.2020 13:47
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В петербургском Политехе появился Energy Club. Он готовится соперничать с инновационным Slush

Открытая площадка, посвящённая поддержке студенческих инноваций, начала работу в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Участникам обещают хакатоны, конференции и международный размах.

Открытие Энергетического клуба состоялось 28 февраля. Проект объединит студентов, аспирантов, выпускников, заинтересованных в инновациях для энергетической отрасли, и представителей компаний. Для начинающих специалистов предусмотрены мастер-классы, лекции, встречи с лидерами Международной энергетической арены, а также экскурсии в компании, стажировки, практики.

«Кроме того, Энергетический клуб подготовит резерв талантливых инженерных кадров», — добавляет ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Помощь в сопровождении стартапов и реализации научных проектов окажут инвесторы. Так, идею открытия клуба уже поддержала «Газпром нефть». Отмечается, что аналогичные системы поддержки студенческих инноваций действуют в Гарвардском, Стэнфордском и Массачусетском университетах.

Увидеть результаты петербургского клуба рассчитывают в ближайшем будущем. Как заявили в компании «Газпром нефть», Energy Club в первые годы работы планирует превзойти по эффекту от своих проектов масштаб крупнейшей стартап-конференции Slush, которая выросла из студенческой площадки в Хельсинки.

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