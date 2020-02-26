Синоптики обещают Петербургу снег, мороз и солнце

Сразу несколько редких для этой зимы погодных явлений смогут наблюдать, если верить синоптикам, жители северной столицы 26 февраля.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Петербурге днем местами пойдем снег. И, не смотря не незначительную облачность, к обеду выглянет солнце.
Ветер ночью юго-восточный, восточный, днем восточный, северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью -3...-5 гр., днем 0...-2 гр.
Атмосферное давление будет понижаться.