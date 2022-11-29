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    Смертельное ДТП на Софийской: самосвал вылетел на встречку, снеся разделитель и столб

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    Стали известны подробности серьезной аварии, которая произошла вечером 28 ноября в Пушкинском районе Петербурга. В ней погиб водитель грузовика.

    В половине седьмого часа вечера у дома 201 по Софийской улице в Шушарах 42-летний житель Ленобласти, двигаясь на грузовике Scania с самосвальным прицепом от Усть-Ижорского шоссе в сторону КАД, не справился с управлением и врезался в разделительный отбойник. Затем машина снесла фонарный столб на разделительной полосе и выехала на встречную полосу. Об этом «Фонтанке» стало известно 29 ноября.

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    В результате аварии водитель самосвала погиб на месте. Последствия аварии накануне показывали очевидцы. Известно, что погибший водитель за 2022 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД пять раз, четыре из них — за превышение скорости.

    Это стало второй смертельной аварией с тараном отбойника за сутки. Ранее на Приморском шоссе погиб водитель KIA Sorento.

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