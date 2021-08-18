«Митьки» и моряки соберутся на «Дне тельняшки» и вспомнят историю

День рождения российской тельняшки — 19 августа — в Петербурге в этом году отмечают масштабно, до сентября. Начнут с выставки в Центральном военно-морском музее (ЦВВМ), а завершат матросскими танцами и «детскими днями».

В 16 часов в четверг в залах на площади Труда заработает экспозиция «По курсу Норд-Ост». Тема посвящена полярным конвоям. Таким термином принято называть команды, которые в 1941–1944 годах защищали караваны торговых судов от нападения вражеских сил и сопровождали их на опасных участках в водах Северной Атлантики и Баренцева моря. В залах ЦВВМ выставили форму служащих и флаги кораблей и подводных лодок, а также рисунки и фотографии участников многонедельных морских походов. К слову, на дежурствах советские, британские и американские моряки часто работали вместе. Часть экспонатов — нашивки, отличительные знаки — передали музею ветераны из Англии.

На открытии со зрителями встретятся путешественник, коллекционер Виктор Лыков, арт-группа «Митьки» и её лидер — небезызвестный Дмитрий Шагин. На встречу художник захватит некоторые из своих работ.



С детьми в музей стоит прийти в субботу, 21 августа. После полудня там точно не будет скучно: артисты из матросских творческих коллективов подготовили тематическую программу. Собираются и петь, и танцевать.



В программу «Дня тельняшки» включили и другие события — 19 августа на крейсере «Аврора» заработает выставка «Авроровцы в тельняшках», а в начале сентября Центральный военно-морской музей проведёт серию «детских дней». Подробнее о развлекательных событиях стоит узнавать уже осенью на сайте площадки и в социальных сетях.



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Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

