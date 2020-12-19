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Ученые рассказали о симптомах «постковидного синдрома»

Британские ученые изучили, чем болеют и как себя чувствуют люди, перенесшие коронавирус. Официальное руководство по лечению постковидного синдрома опубликовал Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE), пишет 19 декабря РИА Новости.

Самыми часто встречающимися последствиями коронавируса являются повышенная усталость и температура. Кроме того, специалисты указали на когнитивные нарушения, головную боль, покалывание и онемение конечностей, а также нарушения сна.

Кроме того, переболевшие COVID-19 могут длительное время страдать от болей в животе, тошноты, диареи и анорексии. Инфекция также провоцирует депрессию и приступы тревоги. Пациенты часто жалуются на нарушение сердцебиения, боли или чувство стеснения в груди.

Кожные заболевания среди переболевших проявляются менее часто, но иногда все же появляются жалобы на сыпь.

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