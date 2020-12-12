Снегопад в Петербурге открыл сезон работы снегоплавильных пунктов города, сообщает пресс-служба Водоканала.
Первый грузовик со снегом прибыл на стационарный пункт на улице Рыбинской, 2. Всего точки Водоканала приняли с 18:00 11 декабря до 6 утра 12 декабря 612,4 кубометра снега с улиц города.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Как уточняет пресс-служба Смольного со ссылкой на данные метеорологов, за ночь выпало около 1 сантиметра снега. К уборке города привлекли около 1000 единиц спецтехники и 1200 сотрудников ручного труда.
«В настоящий момент на улицы города выведено 742 единицы специализированной дорожной техники и 1144 дворников», — отчитались в администрации.
Впрочем, после этого им можно будет отдохнуть: по прогнозам синоптиков, атмосферный фронт со снегом покидает Петербург.