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В Петербурге впервые за зиму заработали снегоплавильные пункты. Город убирала 1000 машин спецтехники

Снегопад в Петербурге открыл сезон работы снегоплавильных пунктов города, сообщает пресс-служба Водоканала.

Первый грузовик со снегом прибыл на стационарный пункт на улице Рыбинской, 2. Всего точки Водоканала приняли с 18:00 11 декабря до 6 утра 12 декабря 612,4 кубометра снега с улиц города.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Как уточняет пресс-служба Смольного со ссылкой на данные метеорологов, за ночь выпало около 1 сантиметра снега. К уборке города привлекли около 1000 единиц спецтехники и 1200 сотрудников ручного труда.

«В настоящий момент на улицы города выведено 742 единицы специализированной дорожной техники и 1144 дворников», — отчитались в администрации.

Впрочем, после этого им можно будет отдохнуть: по прогнозам синоптиков, атмосферный фронт со снегом покидает Петербург.

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Комментарии (2)

matbspb
Да убирали сегодня ночью пипец как )))
Ехал от ветеранов до северного в 1-ом часу ночи, почти нигде не видел чтоб убирали , только на набережной машина спецтранса выкидывала с края дороги снег на середину, чуть с дороги не улетел от такой уборки.
Агроном аэродрома
"612, 4 кубометра снега" - интересно, сколько кубометров соляры было сожжено при "уборке" данного количества снега?
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