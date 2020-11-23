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9 декабря — круглый стол «Лидеры о главном. IT и телеком»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Лидеры о главном. IT и телеком»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие достижения 2020 года вы могли бы отметить в развитии мобильной связи, интернета и телекоммуникаций в целом?
  • Какие новые технологии были освоены в 2020 году? Как быстро удалось перестроить свою работу весной, когда начался массовый переход на удаленную работу? Какие новые решения были предложены клиентам?
  • Как процессы на рынке повлияли на стоимость услуг на рынке? На какие услуги сейчас больше спрос?
  • Сохранится ли динамика рост трафика, который отмечали в 2020, и в 2021 году? Выросла ли нагрузка на data-центры, пришлось ли им увеличивать мощности или хватило существующих?
  • Какие отрасли экономики цифровизуются быстрее всего? Какие задачи они ставят перед IT-разработчиками?
  • Видеоконференцсвязь — как рос спрос на эти услуги? Какие задачи по безопасности и обеспечению стабильной связи ставились перед разработчиками?
  • Участились ли случаи кибератак? Какие решения предлагали операторы связи и IT-разработчики?
  • Что сегодня вы могли бы назвать главными проблемами в развитии отрасли? Какие пути их решения вы видите?
  • Какие направления деятельности компаний, и какие услуги планируется активно развивать в следующем году?

К участию в круглом столе приглашаются представители Комитета по информатизации и связи, операторов мобильной связи, дата-центров и эксперты рынка.

По вопросам участия обращаться:

Анна Алмазова, +7 (921) 933–77–12, almazova@fontanka.ru

 

План мероприятий

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