«Группа ЛСР» за 9 месяцев продала 590 тыс. кв. м жилья на 66 млрд рублей

«Группа ЛСР» увеличила продажи за 9 месяцев 2020 года на 16% до 66 млрд рублей, всего было продано 590 тыс. кв. м жилья, сообщили в компании во вторник, 20 октября. При этом в Петербурге продажи жилья выросли на 38% в денежном выражении и на 26% — в квадратных метрах.

За три квартала «Группа ЛСР» в общей сложности ввела в эксплуатацию 200 тыс. кв. м жилья во всех регионах: Петербурге, Москве и Екатеринбурге. При этом наибольший объем жилья сдан в Москве — 152 тыс. кв. м.

При этом продажи наиболее активно росли в Санкт-Петербурге — стоимость заключенных новых контрактов здесь увеличилась по итогам 9 месяцев на 38%, что обеспечило общий рост продаж компании на 16%. В общей сложности реализовано 590 тыс. кв. м жилья, из них 373 тыс. кв. м приходится на Петербург.