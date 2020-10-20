«Группа ЛСР» за 9 месяцев продала 590 тыс. кв. м жилья на 66 млрд рублей
«Группа ЛСР» увеличила продажи за 9 месяцев 2020 года на 16% до 66 млрд рублей, всего было продано 590 тыс. кв. м жилья, сообщили в компании во вторник, 20 октября. При этом в Петербурге продажи жилья выросли на 38% в денежном выражении и на 26% — в квадратных метрах.
За три квартала «Группа ЛСР» в общей сложности ввела в эксплуатацию 200 тыс. кв. м жилья во всех регионах: Петербурге, Москве и Екатеринбурге. При этом наибольший объем жилья сдан в Москве — 152 тыс. кв. м.
При этом продажи наиболее активно росли в Санкт-Петербурге — стоимость заключенных новых контрактов здесь увеличилась по итогам 9 месяцев на 38%, что обеспечило общий рост продаж компании на 16%. В общей сложности реализовано 590 тыс. кв. м жилья, из них 373 тыс. кв. м приходится на Петербург.
Особенно успешным, по оценке руководства компании стал третий квартал. «В третьем квартале продажи выросли на 48% год к году в денежном выражении, причем рост наблюдался во всех регионах нашего присутствия, — отмечает Андрей Молчанов, генеральный директор ПАО «Группа ЛСР». — Мы почти удвоили этот показатель в Санкт-Петербурге: в частности, продажи в квадратных метрах выросли на 73% год к году, а средняя цена увеличилась на 15%».
Он назвал одним из факторов роста государственную программу субсидирования ипотечных ставок. Так, доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 64% по сравнению с 48% за 9 месяцев 2019 года.
С начала года компания вывела в продажу 585 тыс. кв. м жилья, из них 118 тыс. кв. м — в течение третьего квартала.
Важным событием стало приобретение «Группой ЛСР» права на поднятие высотных отметок и дальнейшую застройку 143 гектаров в Северной части Васильевского острова. Здесь появится жилой комплекс бизнес-класса с развитой инфраструктурой. Жилая площадь может составить около 700 тыс. кв. м. Намыв территории может занять от трех до четырех лет, в то время как предполагаемый срок завершения всего проекта — 2034 год.