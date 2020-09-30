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30.09.2020 16:46
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К недавно открытой развязке на КАД в Мурино добавляется новый участок

В ночь на 1 октября «Ленавтодор» откроет для проезда часть нового кругового перекрёстка в составе развязки с КАД в Мурино.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета области, подрядная организация к утру расставит знаки и нанесёт разметку.

Фото: Пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области
Фото: Пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области

Новый участок разгрузит Охтинскую аллею, куда сейчас направляется поток, съезжающий с КАД. Вторая часть перекрёстка ещё строится. Сама развязка уже открыта: 1 сентября машины поехали на КАД и обратно со стороны Охтинской аллеи, а 10 сентября были запущены съезд и выезд со стороны внутреннего кольца.

Контракт на строительство развязки с КАД был подписан в 2017 году, стоимость работ составила около 800 миллионов рублей. Ежедневный трафик на развязке, по предварительным оценкам, составляет до 20 тысяч машин в сутки.

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