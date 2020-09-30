В ночь на 1 октября «Ленавтодор» откроет для проезда часть нового кругового перекрёстка в составе развязки с КАД в Мурино.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета области, подрядная организация к утру расставит знаки и нанесёт разметку.
Новый участок разгрузит Охтинскую аллею, куда сейчас направляется поток, съезжающий с КАД. Вторая часть перекрёстка ещё строится. Сама развязка уже открыта: 1 сентября машины поехали на КАД и обратно со стороны Охтинской аллеи, а 10 сентября были запущены съезд и выезд со стороны внутреннего кольца.
Контракт на строительство развязки с КАД был подписан в 2017 году, стоимость работ составила около 800 миллионов рублей. Ежедневный трафик на развязке, по предварительным оценкам, составляет до 20 тысяч машин в сутки.