Просто летний дождь прошел, холодный летний дождь. В Петербурге ждут грозу
Дождь, гроза, порывистый ветер. Петербуржцам советуют не выходить без зонта на улицу.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 25 августа, вторник в северной столице начинается с солнца, а закончится кратковременными дождями.
При этом, по данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, температура воздуха прогреется днем до +21, так как синоптическая ситуация продолжает оставаться под влиянием периферии атлантического циклона.
При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.
Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый.
Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.