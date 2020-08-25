Просто летний дождь прошел, холодный летний дождь. В Петербурге ждут грозу

Дождь, гроза, порывистый ветер. Петербуржцам советуют не выходить без зонта на улицу.



Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 25 августа, вторник в северной столице начинается с солнца, а закончится кратковременными дождями.



При этом, по данным специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, температура воздуха прогреется днем до +21, так как синоптическая ситуация продолжает оставаться под влиянием периферии атлантического циклона.



При облачной с прояснениями погоде пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

