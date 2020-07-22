Суд арестовал «Бабушку Агафью», Natura Siberica и другие косметические бренды по иску бывшего завода Дерипаски

Заявление против основного производителя Natura Siberica, компании «Первое решение» Андрея Трубникова, подало ООО «Эн+ Рециклинг». Сумма требований составила 4,5 млрд рублей. Также истец просил арестовать автомобили фирмы и 65 товарных знаков, самые известные из которых — Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи» и Organic Shop. Суд удовлетворил это требование 3 июня.

Арбитражный суд Московской области наложил обеспечительные меры на имущество одного из крупнейших производителей косметики — ООО «Первое решение» — по иску бывшего завода Олега Дерипаски. В принадлежащей ему En+ Group причастность миллиардера к иску отрицают, сообщает 21 июля The Bell.

«Эн+ Рециклинг» принадлежит кипрской En+ Package Ltd, которая, по данным издания, до марта 2016 года находилась в собственности En+ Group Олега Дерипаски и аффилированной с ней Dasten Ltd. Представитель En+ заявил изданию, что «Эн+ Рециклинг» группе не принадлежит.

Вероятнее всего, иск связан с пожаром на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ), который произошел в марте 2020 года. На «Эн+ Рециклинг» истца оформлены энергоснабжающие активы предприятия, а часть его помещений сдавалась в аренду, в том числе и «Первому решению».

В «Первом решении» пояснили, что пожар произошел не в производственной зоне компании, а в другом арендованном помещении. В фирме считают, что происшествие случилось не по вине компании, а сумму исковых требований «Эн+ Рециклинг» называют нереалистичной.

В начале июля производитель косметики подал встречный иск к бывшей компании Дерипаски на 490 млн рублей. Отмечается, что сумма требований сформирована на основании оценки убытков, полученных из-за выгорания сырья и материалов.