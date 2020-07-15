Дорожные строители продолжают перекрывать движение в районе развязки кольцевой автодороги Петербурга с Выборгском шоссе. Теперь там на сутки закроют разворот с внешнего на внутреннее кольцо.



Как сообщает 15 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8:00 16 июля до 8:00 17 июля в районе транспортной развязки КАД с Выборгским шоссе будет полностью перекрыт для движения съезд с внешнего на внутреннее кольцо. Там в рамках реконструкции северного участка КАД уложат верхний слой дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.