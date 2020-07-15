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15.07.2020 20:04
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У развязки КАД с Выборгском шоссе перекроют разворотную петлю

Дорожные строители продолжают перекрывать движение в районе развязки кольцевой автодороги Петербурга с Выборгском шоссе. Теперь там на сутки закроют разворот с внешнего на внутреннее кольцо.

Как сообщает 15 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 8:00 16 июля до 8:00 17 июля в районе транспортной развязки КАД с Выборгским шоссе будет полностью перекрыт для движения съезд с внешнего на внутреннее кольцо. Там в рамках реконструкции северного участка КАД уложат верхний слой дорожного покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Генеральным подрядчиком работ выступает АО «ВАД».

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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