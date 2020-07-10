Дома вместо путей и заводов. Новые проекты редевелопмента изменят городской ландшафт

Градсовет Санкт-Петербурга одобрил концепцию двух проектов редевелопмента. Новые дома появятся на месте исторического транспортного узла в районе Лиговского проспекта, а также на Васильевском острове вместо бывшего хлебозавода. А вот проект реконструкции фонтана решили пересмотреть. На проекты редевелопмента сегодня приходится около трети всех квартир, продающихся в новостройках. Поскольку сегодня это едва ли не единственная возможность строить дома не на окраинах, а в сложившихся районах города, то понятно, почему новые проекты девелоперы представляют именно на месте бывших промышленных, а также транспортных объектов.

Определяющим фактором при разработке концепции проекта Ligovsky City, которую создал консорциум голландских урбанистов KCAP + Orange Architects совместно с петербургским архитектурным бюро «А.Лен», стала история места — территорию преобразовывали с сохранением характера старинного транспортного узла. Как рассказали в компании Glorax Development, бывшая товарная станция на Лиговском проспекте — это своего рода остров с красивой композицией из железнодорожных путей. Четкая организация рельсов и платформ и легла в основу концепции, по которой пути должны стать зелеными парками и длинными прогулочными зонами, пронизывающими всю ткань застройки. По задумке архитекторов, здания стоят вдоль путей как будто на платформах вдоль длинных зеленых линий. Помимо жилых зданий здесь должна появиться школа на 1250 мест и четыре детских сада. Высота застройки варьируется от 4 до 16 этажей и растет по мере приближения к зоне будущей станции метро, где формируется многофункциональный высотный акцент. Всего планируется построить более 500 тыс. кв. м жилья. Кроме того, здесь обещают открыть пункт полиции и кабинет врача.



На территории остается один объект культурного наследия — одноэтажный дом станционного смотрителя, построенный по проекту архитектора Бржозовского. Также в компании подчеркивают, что хотели бы сохранить некоторые характерные для этого места элементы в качестве дизайнерского оформления: бывшие пакгаузы, контейнерные площадки и железнодорожные пути. Транспортная схема проекта в соответствии с Генпланом предполагает пробивку Тосиной улицы с расширением Бухарестской улицы до четырех полос с выходом на Камчатскую улицу. В протоколе заседания Градсовета говорится, что рецензент проекта архитектор Михаил Мамошин отметил удачный пример сотрудничества российских и голландских архитекторов, а также пользу от глубокого исторического анализа места, что помогло раскрыть его потенциал, связанный с улучшением транспортной доступности. На Градсовете отметили и «тактичность» застройки по отношению Лиговскому проспекту, многолучие — «корону» из высотных зданий у будущей станции метро «Боровая», а также интересное превращение направления железнодорожных путей в зеленый каркас.

В целом представленная работа, по мнению членов совета, демонстрирует новые подходы к преобразованию «серого пояса», которые в Петербурге следует только поддержать. Второй одобренный на Градсовете проект — жилой дом на 20-й линии Васильевского острова. Первое здание на углу с Большим проспектом здесь появилось в середине 19-го века — в нем располагался Манеж Финляндского полка, в советское время, с 1930-х годов, — хлебозавод Василеостровского района. В протоколе заседания Градсовета отмечается, что историко-культурная экспертиза не выявила исторической ценности здания. Проект строительства жилого дома для компании LEGENDA разработало архитектурное бюро Евгения Герасимова. Исходя из градостроительного контекста дом визуально разбили на две части: угловую в стиле «неоклассицизм» и более высокую, выдержанную в характере исторической разновременной застройки. Рецензент проекта Михаил Кондиайн отметил архитектурные приемы, которые позволили сохранить масштаб и ритм исторического контекста.