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05.06.2020 07:58
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Миннеаполис после беспорядков собирается «демонтировать» департамент полиции

В муниципальном совете Миннеаполиса сообщили о планах «демонтировать» городской департамент полиции, сотрудник которого обвиняется в убийстве Джорджа Флойда.

Как передаёт 5 июня РИА «Новости», глава городского совета Лайза Бендер подтвердила эту информацию. «Да, мы демонтируем департамент полиции Миннеаполиса и заменим его новой революционной моделью общественной безопасности», - объявила она в Twitter.

«Когда мы это сделаем, мы не будем склеивать его обратно, - написал в той же соцсети Иеремия Эллисон, член совета и сын генпрокурора штата Миннесота Кита Эллисона. - Мы кардинально переосмыслим подход к общественной безопасности».

Как будет расформировываться департамент, пока не ясно. По данным местной газеты Star Tribune, сегодня городской совет проголосует по первому пакету реформ в полицейском ведомстве.

25 мая в сети был опубликован ролик задержания афроамериканца Джорджа Флойда: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице. В США, а потом даже в Европе вспыхнули протесты. Четверо полицейских Миннеаполиса уволены, один из них обвинён в убийстве по неосторожности. В Вашингтоне и некоторых других городах США объявлен комендантский час.

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