Миннеаполис после беспорядков собирается «демонтировать» департамент полиции

В муниципальном совете Миннеаполиса сообщили о планах «демонтировать» городской департамент полиции, сотрудник которого обвиняется в убийстве Джорджа Флойда.

Как передаёт 5 июня РИА «Новости», глава городского совета Лайза Бендер подтвердила эту информацию. «Да, мы демонтируем департамент полиции Миннеаполиса и заменим его новой революционной моделью общественной безопасности», - объявила она в Twitter.

«Когда мы это сделаем, мы не будем склеивать его обратно, - написал в той же соцсети Иеремия Эллисон, член совета и сын генпрокурора штата Миннесота Кита Эллисона. - Мы кардинально переосмыслим подход к общественной безопасности».