Военные отобрали добровольцев, на которых испытают свою вакцину от COVID-19

Как сообщает 5 июня газета Министерства обороны «Красная Звезда» , вакцину подготовили к испытанием военное ведомство и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Её проверили на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных. Клинические исследования планируется завершить к концу июля.

Для участия в эксперименте отобраны 50 добровольцев из различных подразделений войск РХБ защиты и военно-медицинских учреждений, все они военнослужащие по контракту. Это прапорщики и офицеры от 25 до 50 лет – 45 мужчин и пять женщин, среди них 10 медицинских работников, в том числе трое врачей.

Накануне добровольцы прошли углублённое медицинское обследование, теперь им предстоит двухнедельная изоляция для подготовки к вакцинации. Их ежедневно будут осматривать врачи и регулярно проверять на отсутствие коронавируса. Для эксперимента на территории медучреждения выделен отдельный изолированный корпус, полностью дезинфицированный.