Военные отобрали добровольцев, на которых испытают свою вакцину от COVID-19
Российская вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная с участием военных, готова к началу клинических испытаний.
Как сообщает 5 июня газета Министерства обороны «Красная Звезда», вакцину подготовили к испытанием военное ведомство и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Её проверили на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных. Клинические исследования планируется завершить к концу июля.
Для участия в эксперименте отобраны 50 добровольцев из различных подразделений войск РХБ защиты и военно-медицинских учреждений, все они военнослужащие по контракту. Это прапорщики и офицеры от 25 до 50 лет – 45 мужчин и пять женщин, среди них 10 медицинских работников, в том числе трое врачей.
Накануне добровольцы прошли углублённое медицинское обследование, теперь им предстоит двухнедельная изоляция для подготовки к вакцинации. Их ежедневно будут осматривать врачи и регулярно проверять на отсутствие коронавируса. Для эксперимента на территории медучреждения выделен отдельный изолированный корпус, полностью дезинфицированный.
26 мая на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу доложил, что 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск РХБ защиты Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разрабатывает рекомбинантную вакцину против коронавира.