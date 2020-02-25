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Спорт

25.02.2020 22:03
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СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ. Пока первым на Западе

Заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ для СКА завершился победой над ЦСКА во вторник, 25 февраля, в Москве. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:1.

Москвичи забили первыми, благодаря точному броску Кирилла Капризова на 22 минуте, но этот гол так и остался для них единственным в матче. У СКА отличились Евгений Кетов (22 минута), Ярно Коскиранта (39), Артем Зуб (40) и Андрей Кузьменко (60).

Для СКА эта победа стала 12-й подряд. Кроме того, Петербуржцы вышли на первое место в таблице Западной конференции, набрав 93 очка в 62 играх. ЦСКА еще может вернуться на первую строчку, если 27 февраля победит «Сочи».

Соперник СКА по первому раунду плей-офф определится позднее.

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