СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ. Пока первым на Западе

Заключительный матч регулярного чемпионата КХЛ для СКА завершился победой над ЦСКА во вторник, 25 февраля, в Москве. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:1.

ВСЕ! Прекрасный матч в Москве, 1:4 - обыгрываем ЦСКА и заканчиваем регулярку серией из 12 побед подряд! Впереди - плей-офф! #ЦСКСКА pic.twitter.com/4s9UXhbslO

Москвичи забили первыми, благодаря точному броску Кирилла Капризова на 22 минуте, но этот гол так и остался для них единственным в матче. У СКА отличились Евгений Кетов (22 минута), Ярно Коскиранта (39), Артем Зуб (40) и Андрей Кузьменко (60).



Для СКА эта победа стала 12-й подряд. Кроме того, Петербуржцы вышли на первое место в таблице Западной конференции, набрав 93 очка в 62 играх. ЦСКА еще может вернуться на первую строчку, если 27 февраля победит «Сочи».

