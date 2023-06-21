Бары в жилых домах закрывают на ночь. Так депутаты Госдумы собрались бороться с «наливайками»

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Депутаты Государственной думы планируют запретить торговлю алкоголем в ночное время в заведениях, которые расположены в жилых домах. Поправки должны коснуться всех: и баров, и ресторанов, и магазинов-«наливаек», с которыми парламентарии изначально и собрались бороться. Петербургская полиция предложила и более радикальные меры.



Заседание рабочей группы Госдумы по разработке законопроекта состоялось накануне, 20 июня. В нём приняли участие порядка 30 депутатов, представителей министерств и ведомств. Как рассказал «Фонтанке» депутат Государственной думы Михаил Романов, представлявший там Петербург, предложение оставить право выбора регионам после дискуссии отмели — чтобы не вышло так, что где-то губернатор с кем-то договорился. Основная идея осталась та же: запретить ночную торговлю алкоголем в жилых домах и барам, и ресторанам, и магазинам, и «наливайкам».

Идея поработать над законопроектом появилась у спикера Госдумы Вячеслава Володина в середине мая. «Мы все считаем, что с «наливайками» надо бороться», — приводит сайт Госдумы цитату спикера с заседания, но что послужило поводом — не сообщает. Тогда же Володин поручил создать рабочую группу. Не дожидаясь этого, депутат Александр Спиридонов из Архангельска уже через неделю написал предложение дать регионам право решать — устанавливать запрет ночной торговли алкоголем или нет. Против полного запрета ночной алкоторговли выступил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, заявив, что депутаты фактически возвращают страну в СССР. Без большого энтузиазма на это смотрели и представители министерств экономического блока, пытаясь донести до депутатов, что всё уже урегулировано и ничего менять не надо. Депутат Елена Николаева, представлявшая Москву, настаивала, что проблема есть: в столице в некоторых больших жилых комплексах может работать по 10 «наливаек» одновременно.





Перед заседанием рабочей группы ряд депутатов обратился к региональным властям с вопросом об их позиции. Позицию петербургской полиции представил на заседании Михаил Романов — подробный документ о том, что сейчас с «наливайками» в Петербурге и как с этим бороться, представил ему глава ГУ МВД по Петербургу и области Роман Плугин. Так, за 2,5 года силовики в Петербурге составили более 3 тысяч протоколов о незаконном обороте алкоголя, в том числе продажа шла и в помещениях, находящихся в жилых домах. Больше всего протоколов составили в 2022 году — 1132. Больше 220 тысяч протоколов за это же время полицейские выписали за пьянство в общественном месте или нахождение в нетрезвом состоянии.



В МВД провели анализ и выяснили, что чаще всего магазины в жилых домах нарушают закон, торгуя алкоголем ночью. Кроме того, заметили в полиции, в Петербурге есть точки, которые днём работают как магазины, а ночью — как бары, где наливают алкоголь в пластиковые бутылочки и чуть-чуть их приоткрывают. В качестве мер борьбы Плугин предложил доработать механизм получения лицензий, а ещё — согласовывать размещение точек розничной продажи алкоголя, даже магазинов, с собственниками квартир — согласны должны быть как минимум 50 процентов. По словам Романова, идею Плугина тоже обсудили на заседании, но оставили её пока в черновиках: депутаты опасаются, что при таком варианте протоколы собраний могут подделать.



Обсуждение на рабочей группе шло несколько часов. В итоге рабочим вариантом оставили предложение об ограничении продажи алкогольной продукции в питейных заведениях, находящихся в многоквартирных домах, с 23:00 до 08:00. По словам Романова, в ближайшее время начнут более детально прорабатывать эту инициативу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Наливайки закрываются, бары остаются. Депутаты перепишут скандальный закон о «50 кв. м»

Борьбу с «наливайками» ещё в 2020-м году затевали в Петербурге. Тогда депутаты решили запретить продавать алкоголь в заведениях, которые расположены в помещениях меньше 50 квадратных метров. Автором закона был Денис Четырбок. Документ раскритиковали владельцы небольших баров, которые обвиняли депутата в том, что документ утвердили без обсуждения с ними. После подписания закона губернатором в парламенте собрали рабочую группу. На первом ее заседании чиновники Смольного заявили, что от действия закона пострадают 12 % заведений, имеющих лицензию на алкоголь. Губернатор Александр Беглов тогда даже лично ходил в бар вместе с телевидением, а потом сказал, что документ был поспешным. Депутаты после этого решили переписать закон и лишить права торговать алкоголем в жилых домах заведения общепита с торговым залом менее 20 кв. м.





Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»