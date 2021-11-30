«Коммерсантъ»: Генералов и полковников Росгвардии подозревают в хищении 192 млн рублей, выделенных на инфосистему

Служба собственной безопасности Росгвардии собрала данные, которые стали поводом для масштабной проверки военных прокуроров. В результате, Главная военная прокуратура направила в Военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовных дел против четырех генералов и трех полковников Росгвардии, которых подозревают в хищении бюджетных средств. Подробности 29 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Проверка касалась, в том числе, и внутренних войск МВД, которые были предшественником Росгвардии. Ревизоров заинтересовал период 2012–2016 годов, когда там пытались внедрить информационную систему «Недвижимость», которая должна была объединить все данные о недвижимости ВВ МВД. На систему потратили 192 млн рублей, но она существует только на бумаге, пишет издание.
По данным «Коммерсанта», фиктивные акты о принятии системы в 2017 году подписали высокопоставленные сотрудники Росгвардии. Как пояснил источник издания, изначально договоры на создание новой системы были подписаны между главным центром автоматизированной системы управления (ГЦ АСУ) ВВ МВД и Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина. Всего стороны заключили пять госконтрактов, по которым ИС должна была заработать к 2016 году. Именно к этому времени ВВ МВД прекратили свое существование, а на их основе была создана Росгвардия.