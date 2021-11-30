«Коммерсантъ»: Генералов и полковников Росгвардии подозревают в хищении 192 млн рублей, выделенных на инфосистему

Служба собственной безопасности Росгвардии собрала данные, которые стали поводом для масштабной проверки военных прокуроров. В результате, Главная военная прокуратура направила в Военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовных дел против четырех генералов и трех полковников Росгвардии, которых подозревают в хищении бюджетных средств. Подробности 29 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.



Проверка касалась, в том числе, и внутренних войск МВД, которые были предшественником Росгвардии. Ревизоров заинтересовал период 2012–2016 годов, когда там пытались внедрить информационную систему «Недвижимость», которая должна была объединить все данные о недвижимости ВВ МВД. На систему потратили 192 млн рублей, но она существует только на бумаге, пишет издание.

