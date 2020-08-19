Крупнейшее дело о хищениях квартир у пожилых петербуржцев обмельчало к приговору. Большинство сроков - условные
Суд в Петербурге признал мошенниками директора Фонда социальной помощи пенсионерам, ее сожителя и еще четверых вовлеченных в схему хищения квартир у одиноких пенсионеров. Они обманывали пожилых минимум 8 лет, но доказать причастность удалось только по восьми эпизодам.
О приговоре 19 августа сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Организатором схемы назвали Алексея Фомина, роль директора частного Фонда социальной помощи пенсионерам взяла на себя Анастасия Королева, его сожительница. Агентом выступал Дмитрий Чернов, помогала и мама Фомина, также к группу входили Татьяна Зотько и Марина Корулина.
О схеме «Фонтанка» писала в марте прошлого года, когда фигурантов задержали. По телевизору и радио фонд давал рекламу - одиноким старикам предлагали переселиться в Дом ветеранов войны и труда № 1 в Павловске - там бы о них позаботились, а все бумажные вопросы компания Королевой брала на себя. Из клюнувших на объявления выбирали тех, у кого есть в собственности жилье, затем пытались подружиться со стариками, играли на их доверии к представителям власти. В роли чиновников, они уговаривали пожилых петербуржцев не только переехать, но и передать в доход государства свои квадратные метры. Владелец благополучно отправлялся в Павловск, что выгодно и самому дому престарелых - чем больше загруженность, тем насыщенней бюджет, а квартиры по договорам дарения или купли-продажи оказывались принадлежащими мошенникам.
Доказать удалось причастность группы к восьми эпизодам на 27,3 млн, это при том, что бизнес существовал минимум с 2012 года. Еще при избрании меры пресечения вменяемая Королевой сумма была на два миллиона больше.
Как организатор реальный срок получил Фомин, три года и три месяца колонии. На два месяца меньше, но тоже реально, дали Чернову. Остальные на свободе - Королева с условными двумя годами, Фомину приговорили к году и девяти месяцам, Зотько получила год и семь, Корулина полтора года. Все признали вину и раскаялись.
Директор Дома ветеранов войны и труда № 1 в Павловске Максим Щербаков, который после задержания членов группы пережил обыски, сохранил должность и привлечен не был. Он комментирует «Фонтанке» случаи заражения коронавирусом в его учреждении и получает административные штрафы после проверок Роспотребнадзора.