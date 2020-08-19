Крупнейшее дело о хищениях квартир у пожилых петербуржцев обмельчало к приговору. Большинство сроков - условные

Суд в Петербурге признал мошенниками директора Фонда социальной помощи пенсионерам, ее сожителя и еще четверых вовлеченных в схему хищения квартир у одиноких пенсионеров. Они обманывали пожилых минимум 8 лет, но доказать причастность удалось только по восьми эпизодам. О приговоре 19 августа сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Организатором схемы назвали Алексея Фомина, роль директора частного Фонда социальной помощи пенсионерам взяла на себя Анастасия Королева, его сожительница. Агентом выступал Дмитрий Чернов, помогала и мама Фомина, также к группу входили Татьяна Зотько и Марина Корулина.

О схеме «Фонтанка» писала в марте прошлого года, когда фигурантов задержали. По телевизору и радио фонд давал рекламу - одиноким старикам предлагали переселиться в Дом ветеранов войны и труда № 1 в Павловске - там бы о них позаботились, а все бумажные вопросы компания Королевой брала на себя. Из клюнувших на объявления выбирали тех, у кого есть в собственности жилье, затем пытались подружиться со стариками, играли на их доверии к представителям власти. В роли чиновников, они уговаривали пожилых петербуржцев не только переехать, но и передать в доход государства свои квадратные метры. Владелец благополучно отправлялся в Павловск, что выгодно и самому дому престарелых - чем больше загруженность, тем насыщенней бюджет, а квартиры по договорам дарения или купли-продажи оказывались принадлежащими мошенникам. Доказать удалось причастность группы к восьми эпизодам на 27,3 млн, это при том, что бизнес существовал минимум с 2012 года. Еще при избрании меры пресечения вменяемая Королевой сумма была на два миллиона больше.