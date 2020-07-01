И все-таки наблюдатель. Общественная палата уточнила, что делал бывший мундеп Абрамов на участке, где журналисту Френкелю ломали руку

Дмитрий Абрамов, который стал одним из действующих лиц конфликта на избирательном участке 2191, находился там в качестве наблюдателя. В этом же качестве он интересовался у снимающих, есть ли у них справка.

Информацию о статусе Абрамова «Фонтанке» 1 июля подтвердил руководитель аппарата Общественной палаты Андрей Малков. По его словам, заявление Абрамов подал 26 июня. На вопрос о том, как сама Общественная палата оценивает поведение своего наблюдателя, Малков отметил, что было выдано порядка 15 тысяч направлений, при этом практически никому не отказывали. «Все люди разные, — подчеркнул Малков. — Наша задача была максимально учесть пожелания людей и направить их наблюдать на избирательные участки». При этом Малков затруднился оперативно ответить, существует ли процедура отзыва направления.