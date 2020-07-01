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01.07.2020 17:45
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И все-таки наблюдатель. Общественная палата уточнила, что делал бывший мундеп Абрамов на участке, где журналисту Френкелю ломали руку

Дмитрий Абрамов, который стал одним из действующих лиц конфликта на избирательном участке 2191, находился там в качестве наблюдателя. В этом же качестве он интересовался у снимающих, есть ли у них справка.

Информацию о статусе Абрамова «Фонтанке» 1 июля подтвердил руководитель аппарата Общественной палаты Андрей Малков. По его словам, заявление Абрамов подал 26 июня. На вопрос о том, как сама Общественная палата оценивает поведение своего наблюдателя, Малков отметил, что было выдано порядка 15 тысяч направлений, при этом практически никому не отказывали. «Все люди разные, — подчеркнул Малков. — Наша задача была максимально учесть пожелания людей и направить их наблюдать на избирательные участки». При этом Малков затруднился оперативно ответить, существует ли процедура отзыва направления.

Напомним, бывший мундеп Дмитрий Абрамов как минимум дважды фигурировал на видеозаписях с участка 2191. Вечером 29 июня он спросил у ведущего съемку на участке члена ТИК, есть ли у того справка. Поводом для съемки стал отказ главы УИК показать копии документов, связанных с избирательным процессом. На следующий день ситуация обострилась: корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля попытались выпроводить из помещения полицейские, в результате чего ему сломали руку. При этом в переговорах с Френкелем активно участвовал Абрамов.

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Комментарии (1)

Brevnault
Боятся-таки огласки, единотрусы. Боятся.
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