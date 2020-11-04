Обновленное «Чудо света» покажет живые скульптуры и морские сражения в Петропавловской крепости

Фестиваль «Чудо света» удивит зрителей живыми скульптурами из музеев, сценами морских сражений и обновлённым форматом. Пандемия привела к тому, что 7 и 8 ноября digital-художники покажут петербуржцам не одно, а сразу десяток представлений — каждое в своей локации и продолжительностью не больше нескольких минут. 6+

Зайдя со стороны Иоанновского моста, зрители будут двигаться согласно указателям и при желании останавливаться у понравившихся арт-объектов. У каждой «живой картины», созданной при помощи света и голограмм, есть свой цикл жизни. Персонажи с картин Русского музея, артефакты Кунсткамеры и скульптуры Эрмитажа будут «оживать» на «аллеях иллюзий» и «улицах времени» каждые 10–15 минут. Понять, что представление на определённой точке закончилось и пора двигаться дальше, помогут оповещения, которые организаторы в ручном режиме в момент финала выведут на экраны.

Тематическим центром программы под неофициальным названием «Ночь в музее» станут Петровские ворота, ведь именно на них спроецируют самую масштабную ожившую картину — хронику морских побед России. Тему выбрали не случайно: создатели сочли, что Петропавловка — крепость, которой никогда не приходилось служить по прямому назначению и отбиваться от врагов — может быть, втайне мечтает об этом. Её сны и решили воссоздать.



Фестиваль света в этом сезоне проходит в «гибридном формате». Это значит, что побывать там получится как лично, так и не выходя из дома — присоединившись к онлайн-трансляции. Включения со всех точек будут проходить оба дня с 19:00 до 21:00. Ссылки на них появятся в официальной группе «Чуда света» во «ВКонтакте» и на сайте tv.fontanka.ru.



Участие «вживую» возможно только в средствах индивидуальной защиты, выход из пространства расположен со стороны Кронверкского моста. На то, чтобы посмотреть всё арт-объекты, уйдёт около 15–20 минут.



«Фонтанка.ру»

